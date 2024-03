RAMFIS DEJA A UN LADO ASPIRACIONES PARA EL 2024, PRONUNCIANDO A ROQUE ESPAILLAT & ERNESTO FADUL CANDIDATOS BINOMIO PRESIDENCIAL PED

El Presidente del Partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, en un acontecimiento histórico, dejó a un lado sus aspiraciones presidenciales, cediendo la candidatura presidencial que le había sido otorgada por el partido, al Dr. Roque Espaillat, coronando así el binomio oficial del PED para los comicios de Mayo del año en curso.

“Hoy celebramos con regocijo, que nuestro Partido Esperanza Democrática cuenta con dos toletes de hombre que forman nuestra boleta presidencial, el Dr. Roque Espaillat Presidente, y el Dr. Ernesto Fadul, Vicepresidente, en la casilla #32, del partido dorado, sellando así este trío patriótico indetenible que garantiza el triunfo de nuestra organización política en las elecciones de Mayo,” puntualizó.

Al responder a los cuestionamientos sobre su candidatura presidencial y los motivos que provocaron su sorpresiva decisión, el líder político enfatizó su plena confianza en que su derecho a ser candidato presidencial quedará certificado por medio de los procesos jurídicos que encabeza su equipo de abogados este año, pero reseñando que el difícil momento que vive el país exige una respuesta firme y una demostración de total desprendimiento de los intereses personales a favor del beneficio colectivo de la Patria y el pueblo dominicano.

“La clase política del país me tiene miedo, eso está claro, han hecho todo lo posible para bloquear mi candidatura; yo estoy consciente de que mis derechos están siendo violentados de una forma vulgar por los viejos políticos, porque de ser por mi estarían todos los corruptos presos. Sin embargo, el verdadero crimen sería dejar el país a la intemperie, sin opciones, relegados a votar por los mismos inmorales que nos han gobernado hace demasiado tiempo, dígase PLD, PRD, FUPU y PRM; todos son más de lo mismo, y el pueblo ya se hartó. No lamento para nada mi decisión, todo lo contrario, me llena de orgullo que hoy contamos con una boleta presidencial a la par con las expectativas del pueblo y las necesidades del país, y yo tengo el privilegio de formar parte de este extraordinario e histórico triunvirato,” precisó.

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, el Dr. Roque Espaillat Tavárez ( El Cobrador ) , expresó su agradecimiento al partido por habilitar su candidatura, y manifestando su deseo de iniciar los trabajos políticos, escudados por un partido como el PED, que ha demostrado su deseo de luchar por los mejores intereses del país y la Patria, marcando distancia con un accionar completamente diferente a lo que tildó como la casta política corrupta del país.

“El Partido Esperanza Democrática es el único partido que no pactó con la partidocracia corrupta, demostrando su compromiso con hacer las cosas bien. El país no aguanta cuatro años de estos sinvergüenzas en el poder, es el momento de cambiar el rumbo de la nación, y aquí tenemos la combinación perfecta. Vamos a demostrar de lo que somos capaces de hacer cuando el pueblo y los buenos dominicanos nos unimos,” señaló.

El Dr. Ernesto Fadul, candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática se mostró entusiasta al hablar de la composición del binomio presidencial, señalando que los dominicanos están ansiosos por un verdadero cambio, no lo que describió como la gran mentira del Presidente Abinader y el PRM.

“PRM, PLD, PRD, FUPU, son todos iguales, la misma cosa, no hay nada que buscar ahí. Si el pueblo quiere algo que sea realmente diferente, es el momento de tomar en cuenta al Partido Esperanza Democrática (PED) que es el único partido que tiene líderes de valía, de determinación, y de compromiso. Voten todos en la casilla #32,” insistió.

Al ser cuestionado sobre el origen de la relación entre él y el presidente del Partido Esperanza Democrática, el candidato vicepresidencial precisó que la amistad entre ambos surgió hace un buen tiempo, fuera del ámbito político, afirmando que el acuerdo pactado para luchar juntos nace de un compromiso pro-país, dejando claro que su complicidad ideológica trasciende mucho más allá de del documento suscrito entre ambas partes.

“Este es un pacto patriótico que fue sellado hace mucho; Ramfis y yo nos conocemos hace un buen tiempo, compartiendo totalmente fuera de la política. Esta alianza la comprende no solo esa buena amistad, sino que nos une una hermandad pro-patria, una semejanza filosófica inconfundible, y una identidad clara de lo que desde el gobierno haremos para transformar este país, resumidos todos en un listado de puntos convenidos que marcaran nuestro proceder,” aclaró.

Para finalizar, Ramfis Domínguez-Trujillo, destacó que estará inmerso en las actividades políticas para garantizar el triunfo del binomio Espaillat/Fadul y del Partido Esperanza Democrática, tildándolo como el último bastión de decencia y de esperanza para el país, declarando la alianza inscrita como un gran tratado de nación.

“Hoy lanzamos formalmente este trío patriótico, 3 x 1, marcando así el inicio de la restauración de nuestra República Dominicana. Para mi este es el PACTO TODO POR LA PATRIA, y lucharemos sin tregua, para convertir este sueño en una realidad para todos los dominicanos «,” completó.