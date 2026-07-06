Radiografía del drama institucional de los asesinatos de la Policía (Entre 1996 y 2026*)

Por Cándido Mercedes

En la República Dominicana cohabitan simultáneamente las modalidades de violencia: estructural, institucional, cultural y de hecho. Ello hace que el capital social y la cohesión social se expresen de manera mutante, débil. De los 18 países evaluados por Latinobarómetro en 2024, como nación, sacamos el peor ranking en muertes ocasionadas por los aparatos coercitivos del Estado.

Desde 1997 se instaló como una política de Estado mutilar, asesinar a los ciudadanos en un mal llamado “intercambio de disparos o muertes extra judiciales”. Se construyó una cultura de la muerte al interior de la institución llamada a la creación del orden y a generar la confianza necesaria con la comunidad. Lo institucional, frágil, se fractura con la visión del poder que existe en la sociedad dominicana.

Con ironía hemos avanzado desde una conceptualización errada de “intercambio de disparos y muertes extrajudiciales”, se le está llamando eufemísticamente “acciones legales”. La Policía en la tercera década del Siglo XXI no entiende la diferencia entre AUTORIDAD Y PODER.

Asesinar ciudadanos supuestamente para “reducir la delincuencia” común de la calle, en gran medida por factores estructurales, factores como: empleo, Ni Ni, educación, desigualdad, valores. En fin, necesidades vitales. Esa reacción del poder político desde 1997 diseñó “una política pública” desde la Policía de “sacar de circulación a los delincuentes”. Ello hizo, además, como corolario disfuncional, que muchos policías en la esfera cultural, la costumbre, la tradición de más de 30 años, maten a jóvenes que no son delincuentes.

La siniestralidad tan dramática, tan cruel, desde 1997 hasta este 3 de julio de 2026, la Policía ha asesinado a 5,443 seres humanos. El 77% ha sido fruto y expresión del abuso del poder cristalizado “en intercambios de disparos”. Entre 1997 y 2012 ocurrieron 4,069 muertes a manos de la Policía, esbozados en esa oportunidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre 2008, 2009 y 2010, en la gestión de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, “perecieron” 1,300 dominicanos.

Veamos la descripción por años de las muertes ocasionadas por la Policía desde 1996 al 3 de julio de 2026:

Año Presidente de turno Muertes por la Policía 1996 Leonel Fernández 90 1997 Leonel Fernández 351 1998 Leonel Fernández 253 1999 Leonel Fernández 219 2000 Leonel Fernández 301* 2001 Hipólito Mejía 300 2002 Hipólito Mejía 200 2003 Hipólito Mejía 200 2004 Hipólito Mejía 360* 2005 Leonel Fernández 437 2006 Leonel Fernández 295 2007 Leonel Fernández 345 2008 Leonel Fernández 413 2009 Leonel Fernández 400 (Procuraduría: 345) 2010 Leonel Fernández 450 2011 Leonel Fernández 300 (Procuraduría: 269) 2012 Leonel Fernández 170* 2013 Danilo Medina 170 2014 Danilo Medina 162 2015 Danilo Medina 185 2016 Danilo Medina 160 2017 Danilo Medina 125 2018 Danilo Medina 118 2019 Danilo Medina 95 2020 Danilo Medina 77* 2021 Luis Abinader 77 2022 Luis Abinader 139 2023 Luis Abinader 178 2024 Luis Abinader 227 2025 Luis Abinader 190 2026 Luis Abinader 148 (al 3 de julio)

En el primer periodo del doctor Leonel Fernández, esto es 1996-2000 se ejecutaron 1,023 personas en cuatro años. En el periodo de Hipólito Mejía la sumatoria nos da un total de 1,060. Del 2004 al 2008, el segundo periodo del ciudadano expresidente Leonel Fernández, las ejecuciones totalizaron 1,610. Desde 2009 al 2012, su tercer periodo, fue de 1,264. Danilo Medina, en sus 8 años, se llevaron a cabo 1,131 víctimas por la institución del Estado llamada al orden, referencialmente, no letal. Luis Abinader, desde agosto de 2020 al 3 de julio de 2026, la Policía Nacional lleva un total de 978 personas que pierden la vida a manos de los que están para defenderla en los territorios públicos

Presidentes Periodos Muertes por periodo Total muertes Leonel Fernández 1996-2000 1,214 4,024 2004-2008 1,490 2008-2012 1,320 Hipólito Mejía 2000-2004 1,060 1,060 Danilo Medina 2012-2016 677 1,092 2016-2020 415 Luis Abinader 2020-3 julio 2026 959 959

En ninguno de los tres gobiernos del doctor Fernández Reyna se introdujeron reformas en la Policía Nacional, ni en el orden normativo ni de estructura organizacional. En el periodo del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía se introdujo una reforma normativa en el Congreso, aprobada mediante la Ley 96-04 de 2004. Danilo Medina llevó a cabo una reforma policial en el Congreso que lleva el epígrafe de 590-16. Esta ley llevaba en su vientre, para su aplicación, 20 Reglamentos. A la hora de irse el presidente Medina solo se había aprobado uno. El presidente Luis Abinader, luego de un arduo proceso interno, de tareas conjuntas con expertos internacionales, con una parte significativa de académicos, intelectuales, organizaciones sociales, ha llevado a cabo un proceso interesante de reforma. En el Congreso descansa desde el mes de diciembre una nueva normativa que auxiliará en la larga tarea cultural, de crear una nueva Policía, más cercana a la ciudadanía, más comunitaria y con la ruptura de la concepción del poder que la ampara como corpus político social del poder en Dominicana: el abuso del poder y de hacer lo que le viene en gana.

Visited 1 times, 1 visit(s) today