COBA supera en un 163 % la meta de supervisión y fortalece la convivencia con más de 56 mil establecimientos regulados

Santo Domingo. – La Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), dependencia del Ministerio de Interior y Policía, superó en un 163 % la meta establecida de supervisión de negocios durante 2025, al realizar 266,937 supervisiones y regular 56,487 establecimientos en todo el territorio nacional. Estos resultados consolidan una estrategia integral que combina prevención, orientación, supervisión y modernización institucional para fortalecer la convivencia ciudadana y el cumplimiento de las normas.

El desempeño operativo del COBA también se refleja en la realización de 10,514 inspecciones y 69 operativos de control y supervisión, ejecutados como parte de la Operación Garantía de Paz, iniciativa orientada a garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, reducir conflictos y contribuir a la seguridad ciudadana.

Como parte del fortalecimiento institucional, el COBA inició la transformación digital de sus procesos de inspección mediante la implementación de un plan piloto que permitirá registrar y consultar, en tiempo real, la información generada durante las labores de campo. Esta innovación fortalecerá la trazabilidad de las actuaciones, optimizará el control operativo y facilitará la toma de decisiones basada en datos.

En el ámbito preventivo, la institución desarrolló más de 260 charlas, talleres y jornadas de orientación sobre el cumplimiento del Decreto 308-06 y la Resolución 001-2022, impactando de manera directa a más de 4,200 propietarios, administradores y ciudadanos. Estas acciones buscan fomentar el conocimiento de las normas que regulan los horarios de funcionamiento de colmados, bares, discotecas y otros centros de diversión, promoviendo una cultura de cumplimiento voluntario.

Asimismo, en coordinación con la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), ejecutó operativos conjuntos dirigidos a prevenir la presencia de menores de edad en establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, reforzando las acciones de protección de la niñez y la adolescencia y promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente.

El COBA fortaleció los canales de diálogo y atención con comerciantes y propietarios de establecimientos, impulsando la mediación institucional y la atención oportuna de situaciones derivadas de los procesos de supervisión, con el propósito de generar relaciones de confianza y una mayor corresponsabilidad en el cumplimiento de las disposiciones vigentes.