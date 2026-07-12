Ministerio de Interior y Policía fortalece la prevención y la convivencia comunitaria mediante jornadas interinstitucionales Garantía de Paz en tu Comunidad

El Ministerio de Interior y Policía continúa acercando servicios esenciales, orientación y respuestas concretas a comunidades en condiciones de vulnerabilidad mediante las jornadas de prevención «Garantía de Paz en tu Comunidad», una iniciativa orientada a la prevención de la violencia, la inclusión social, la convivencia pacífica y el bienestar colectivo.

Durante el presente año 2026 se han realizado seis jornadas en Las Uvas (La Vega); La Ciénaga, Villas Agrícolas y Los Guandules (Distrito Nacional); El Seibo; y San Francisco de Macorís, beneficiando a cerca de 5,000 personas.

Como parte de las intervenciones comunitarias, se han ejecutado acciones de recuperación y acondicionamiento de espacios públicos, entrega de utilería deportiva, actividades educativas y capacitaciones dirigidas a fortalecer la convivencia pacífica, la inclusión, el liderazgo comunitario y la cultura de paz.

Las jornadas se desarrollan mediante la articulación de distintas instituciones públicas, organismos de seguridad y entidades sociales, que integran sus capacidades para ofrecer soluciones concretas y oportunas a la población. Entre las instituciones que participan de manera confirmada se encuentran el Seguro Nacional de Salud (SENASA), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el programa Supérate, la Comisión Barrial, el Ministerio de Trabajo, a través de sus acciones para la erradicación del trabajo infantil, la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las áreas de reclutamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

“Garantía de Paz en tu Comunidad” representa una forma concreta de construir seguridad desde la prevención, escuchando a las personas, acercando servicios y respondiendo de manera articulada a las necesidades de cada territorio.

A través de este programa, el Ministerio de Interior y Policía reafirma su compromiso con el impulso de políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, la reducción de factores de riesgo y el fortalecimiento de comunidades más seguras, inclusivas y pacíficas.

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