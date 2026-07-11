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Nacionales

Rafael Salazar expresa su pesar por la partida terrenal del profesor y dirigente del PRM Freddy García

PRIMICIAS DIGITAL11 de julio de 2026
4 1 minuto de lectura
Por Emmanuel Solano 
San Cristóbal- El presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Salazar, expresó su pesar por el fallecimiento del destacado psicólogo, educador y político José Antonio García (Freddy), quien murió la madrugada de este viernes a causa de un infarto cardíaco.
Salazar resaltó de Freddy, que fue un hombre que se destacó en el ámbito académico, laborando décadas para el Instituto Politécnico Loyola y la Universidad Eugenio María de Hostos , así como colaborador del Instituto Preparatorio de Menores (El Reformatorio) y  como abanderado del deporte, la cultura y la protección de los recursos naturales.
El también funcionario estatal subrayó los aportes de García al partido oficialista, y al pueblo de San Cristóbal en general.
Señaló que la muerte del educador enlutece a la sociedad local y el país.
Salazar ofreció estas declaraciones tras acudir a la funeraria La Esperanza, dónde se solidarizó con familiares y allegados del reconocido maestro.
Para este sábado en horas de la tarde está prevista la sepultura en el Jardín Memorial de los restos mortales de Freddy García.
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