Rafael Salazar expresa su pesar por la partida terrenal del profesor y dirigente del PRM Freddy García

Por Emmanuel Solano

San Cristóbal- El presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Salazar, expresó su pesar por el fallecimiento del destacado psicólogo, educador y político José Antonio García (Freddy), quien murió la madrugada de este viernes a causa de un infarto cardíaco.

Salazar resaltó de Freddy, que fue un hombre que se destacó en el ámbito académico, laborando décadas para el Instituto Politécnico Loyola y la Universidad Eugenio María de Hostos , así como colaborador del Instituto Preparatorio de Menores (El Reformatorio) y como abanderado del deporte, la cultura y la protección de los recursos naturales.

El también funcionario estatal subrayó los aportes de García al partido oficialista, y al pueblo de San Cristóbal en general.

Señaló que la muerte del educador enlutece a la sociedad local y el país.

Salazar ofreció estas declaraciones tras acudir a la funeraria La Esperanza, dónde se solidarizó con familiares y allegados del reconocido maestro.

Para este sábado en horas de la tarde está prevista la sepultura en el Jardín Memorial de los restos mortales de Freddy García.

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