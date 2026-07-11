ODAC celebra 14 años fortaleciendo la calidad y la competitividad del país

Santo Domingo, República Dominicana. El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) celebró su 14.º aniversario con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, donde renovó su compromiso de seguir impulsando la calidad, la confianza y la competitividad como pilares para el desarrollo de la República Dominicana.

La eucaristía reunió a autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas, organismos acreditados, aliados estratégicos y colaboradores, quienes acompañaron a la institución en una jornada de reflexión y agradecimiento por los avances alcanzados durante estos catorce años de trabajo.

Durante la actividad, el director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, agradeció el respaldo de las instituciones, los organismos acreditados, los evaluadores, los expertos técnicos y los colaboradores que han contribuido al crecimiento de la entidad desde su creación.

«Cada aniversario representa una oportunidad para valorar el camino recorrido y renovar nuestro compromiso con la calidad. Seguiremos trabajando para fortalecer la calidad, respaldar la competitividad de nuestras empresas y contribuir al desarrollo de la República Dominicana», expresó Taveras Difo.

Durante estos catorce años, el ODAC ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la confianza en los productos y servicios dominicanos, promoviendo que las evaluaciones realizadas respondan a estándares internacionales de calidad y generen mayor seguridad para las empresas, instituciones y consumidores.

La institución destacó que este trabajo también favorece el comercio exterior al facilitar el reconocimiento internacional de los resultados emitidos por los organismos acreditados, reduciendo barreras técnicas y creando mejores condiciones para que los productos y servicios dominicanos accedan a mercados cada vez más exigentes.

Asimismo, resaltó que el fortalecimiento de la acreditación contribuye a mejorar la competitividad de los sectores productivos, impulsar la innovación y respaldar la toma de decisiones en áreas estratégicas como la salud, la industria, la construcción, la agropecuaria, la energía y el medio ambiente, donde la confianza en la calidad de los procesos y resultados resulta fundamental.

Con esta celebración, el Organismo Dominicano de Acreditación reafirma su compromiso de continuar impulsando una infraestructura de calidad que genere confianza, apoye la competitividad de las empresas dominicanas y contribuya al crecimiento económico y al posicionamiento del país en los mercados internacionales.

Sobre el ODAC

El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) es la entidad responsable de acreditar a los organismos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana, incluyendo laboratorios, organismos de inspección y organismos de certificación.

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