Primicias Hoy

Titulares de Noticias de Hoy, SÁBADO, en www.conpuntoycoma.com

RD en el sector eléctrico está perdiendo 150 mil dólares por minuto, denuncia Rubén Bichara

Déficit de generación y distribución continúan provocando apagones

Piden sancionar a miembros de comité de compras del INABIE

Ministerio de Hacienda gastó RD8.5 millones para defender a Jochi Vicente ante su negativa de pagar demanda

Edeeste afirma contratación abogados es debido a cúmulo de procesos judiciales

Deterioro limita uso de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD

Periodista NorbertoMontero denuncia maltrato de agentes de Politur en la Zona Colonial

Comer bien en la vejez es fundamental para mantener la fuerza e independencia

Inaipi dice no recibió denuncia por maltrato a niña de Los Guandules, admite empleada fue alertada Todas las visas de dominicanos en EE. UU. bajo revisión en un operativo de seguridad sin precedentes Ministerio Público incauta más de 70 mil útiles escolares falsificados en el GSD

Magín Díaz: «El país no está al borde de una crisis fiscal»

Detenidos dos funcionarios de Agricultura, pero lo niegan

Sin agua ni luz, crecen las quejas en Los Alcarrizos

Dos mil escuelas de tanda extendida aún no tienen comedor

Cinco días sin luz azotan San Felipe de Villa Mella: negocios afectados y noches de calor extremo Arrestan a dos hombres vinculados al abuso sexual de una menor en San Francisco de Macorís

Asegurar las obras públicas: una tarea que el Estado evita asumir

Abel Martínez: «Gonzalo Castillo es un activo del PLD y de la nación»

Crisis de mano de obra en Constanza choca con política migratoria del gobierno

Hipólito Mejía atribuye apagones a negligencia acumulada en manejo sistema eléctrico

Luis “El Gallo” distribuye libros y mascotas; proclama Año Escolar de la Disciplina y los Valores Patrios Caracas y dos estados de Venezuela son afectados por un gran apagón

Los apagones seguirán tan campantes como el famoso whisky, afirma el Ing Bernardo Castellanos Zelenski acusa a Putin de evitar el diálogo para la paz mientras continúan los ataques en Ucrania Venezuela acusa a la DEA de ser el «mayor cartel de drogas» que existe en el mundo

Estados Unidos donó 55 vehículos blindados al Ejército de Colombia

Trump avanza que pondrá aranceles a los muebles importados a Estados Unidos Alligator Alcatraz: fallo judicial impide envío de nuevos detenidos y podría implicar su cierre Netanyahu tilda de «mentira descarada» el informe de la ONU sobre la hambruna en Gaza Regresan a Venezuela 184 migrantes en un vuelo procedente de EE.UU. Padre del fallecido Miguel Uribe Turbay tomará su lugar como precandidato presidencial Cinco muertos tras accidente de autobús turístico en Nueva York