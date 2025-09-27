Primicias, final septiembre 2025, temas impactantes de actualidad en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La importancia de la XXVII Feria Internacional del Libro, tres puentes impactados por las lluvias y tres carreteras afectadas, rumores en las redes sociales sobre la alegada muerte del ex presidente cubano Raúl Castro, el boicot al discurso de Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas, el impacto negativo de las lluvias en las tierras arroceras de Dajabón, el denunciado corte de pinos en Loma Miranda, el Día de la Biblia, el desfogue en la Presa de Tavera, la nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití, sugerida por el presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas; la investigacion del Ministerio Público de las cinco muertes a manos de policías en Santiago de los Caballeros, una investigación del Ministerio de Educación sobre un video vulgar que circula en las redes sociales, la empresa Caribe Tours, aclarando lo ocurrido y revelando que una jeepeta que no respetó un semáforo provocó que un conductor colisionara contra una estación del Metro en la capital dominicana; el restablecimiento del servicio en la estación Pedro Francisco Bonó en el Metro de Santo Domingo, el derribo de árboles y letreros por las lluvias en las comunidades de Imbert y Luperón, en Puerto Plata; un tiroteo en Puerto Plata, el choque de una camioneta contra un poste y tres adolescentes muertos en un accidente en la avenida Hispanoamericana, en la ciudad de Santiago de los Caballeros; más lluvias en el fin de semana provocadas por una depresión tropical, viviendas inundadas en Santiago, la promesa en Philadelfia, Estados Unidos, del ex presidente Leonel Fernández, de que convertirá el país en la capital del conocimiento en América Latina y su versión de que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha fracasado en el ejercicio del poder; la crecida de los ríos Masipedro y Yuna, en Bonao; el seguimiento de México y Estados Unidos a la cooperación en seguridad, una mesa de trabajo encabezada por el presidente Luis Abinader en Santo Domingo Norte para dar seguimiento a las obras que construye el gobierno, la muerte de una persona arrastrada por dos ríos en Bonao, la investigación sobre un incendio en una vivienda con amplia historia en Montecristi, el levantamiento de la alerta roja para el Distrito Nacional y cuatro provincias por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), 19 comunidades aisladas y 675, 275 usuarios sin agua, la muy sonada masacre en La Barranquita, Santiago; el encuentro entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en las Naciones Unidas, Estados Unidos, son importantes temas que despiden el mes de septiembre de 2025 en República Dominicana y el mundo.

ECONOMIA

Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2026

Prioriza la inversión pública en sectores estratégicos y la asignación eficiente de recursos para impulsar el crecimiento económico

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Presupuesto, depositó en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2026, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República, y el artículo 34 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público Núm. 423-06.

Adicionalmente, se subraya el cumplimiento de la regla fiscal de gasto primario establecida mediante la Ley Núm. 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales.

El proyecto presupuestario que asciende a 1 billón 744 mil millones de pesos, equivalente al 20.1 % del producto interno bruto (PIB), fue entregado vía a la Secretaría General de la Cámara de Diputados por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

En cuanto la gestión fiscal, se proyectan ingresos por RD$1,342,258.2 millones (15.5% del PIB), mientras que los gastos totales ascienden a RD$1,622,833.4 millones (18.7% del PIB).

Estos recursos se destinarán a las prioridades estratégicas del gobierno, como son mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento económico, fortalecer la productividad y competitividad de los sectores productivos, asegurar el acceso a servicios esenciales de calidad, y fomentar el bienestar de aquellos sectores más vulnerables de la población dominicana.

Reactivación económica mediante inversión

La iniciativa refuerza la política de reactivación económica mediante la inversión pública, que ascenderá a RD$215,284.7 millones (2.5 % del PIB), monto superior al presupuesto inicial de 2025, e incluye proyectos emblemáticos que buscan mejorar la conectividad y eficiencia del sistema de transporte, así como impactar a sectores estratégicos como el turismo y la agropecuaria, en línea con los objetivos plasmados en el Plan Meta RD 2036 orientado a duplicar el PIB de la República Dominicana.

“El proyecto reafirma el compromiso del Gobierno con la consecución de resultados fiscales que permitirán en un plazo prudente alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas, mantener la sostenibilidad fiscal, apoyar de manera eficiente las iniciativas privadas, y asignar los recursos en aquellas áreas prioritarias para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos”, precisa el Ejecutivo en su carta de remisión del Presupuesto.

Para el próximo año el proyecto plantea un déficit fiscal de apenas 3.2% del PIB, equivalente a RD$280,575.3 millones, manteniendo la consolidación fiscal de ejercicios anteriores y asegurando la continuidad de los programas prioritarios del Estado, al tiempo que se reafirma el compromiso con la disciplina en las finanzas públicas.

La política de gasto 2026 está diseñada para responder a las 17 prioridades estratégicas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028. En tal sentido, importantes medidas de corte social, como los recursos para la reforma policial, la atención a las necesidades perentorias del sector salud, las inversiones en agua potable y los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, forman parte de la piedra angular de esta formulación

La obesidad y la diabetes tipo 2: los enemigos silenciosos del corazón

Las personas con diabetes tipo 2 tienen el doble de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (ECV).1

El ataque al corazón y el accidente cerebrovascular son las principales causas de discapacidad y muerte en la sociedad actual. 2

La obesidad y la diabetes tipo 2 se han convertido en dos de los principales factores que amenazan la salud del corazón. Aunque suelen tratarse por separado, en muchos casos estas enfermedades se presentan juntas, potenciando su impacto negativo y aumentando considerablemente el riesgo de infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones cardiovasculares graves. Actualmente, la República Dominicana presenta una prevalencia de diabetes del 17,6%3, así como un 68% de sobrepeso y un 32% de obesidad4.