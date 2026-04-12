Primicias abril 2026, actualidad mundial y en RD, choque China y EEUU, lluvias e inundaciones provocan daños Cibao, LN, Costa Norte, Cibao Central, desafían al gobierno con construcciones en Dunas de Baní, gobierno tiene muchos frentes

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Daños de las lluvias en Puerto Plata a infraestuctruras, viviendas, crecidas de ríos, inundaciones urbanas el colapso de un puente, otros daños en Montecristi, Valverde, La Vega, Santiago de los Caballeros, Jarabacoa y otras comunidades, un desafío al gobierno y a las autoridades de Peravia, con nuevas amenazas y atentados a las Dunas de Baní con la incursión de destructores y la construcción de decenas de viviendas en una zona donde opera una base naval, con obligatoriedad de preservar la seguridad y respaldar la comunidad; derrumbes, deslizamientos de tierras en el Cibao por las lluvias, otros daños por las lluvias en Montecristi, Valverde, Santiago, Jarabacoa y otras comunidades, el papa León XIV reclamando el final de las guerras, el bombazo de la inteligencia de Estados Unidos, que revela en sus informes que China podría haber enviado misiles al régimen de Irán, el presidente Donald Trump advirtiendo a China que «tendrá grandes problemas» si envía armas a Irán, las presiones de buhoneros de la avenida Duarte a la alcaldesa Carolina Mejía, la mayor inversión que reclaman los productores en la producción de café, más del 50 del trabajo en el país en la informalidad, el proyecto de ley que obligaría a los hijos a mantener a sus padres en condición de vulnerabilidad o indigencia, la exhortación de la Superintendencia de Seguros a revisar las coberturas por las inundaciones, 26 provincias en alerta por la posibilidad de inundaciones, Puerto Plata y Espaillat en alerta roja, las presiones y rechazo al impacto negativo para las empresas de la nueva ley de residuos sólidos, las fuertes lluvias y granizadas en Bonao y Constanza, la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos por las lluvias y el canal de asistencia a los norteamericanos, la desaparición de una madre y dos niñas en Los Alcarrizos, el llamado del obispo Manuel Ruiz a las mujeres para que no contraigan nupcias con hombres violentos, celosos y posesivos, muchos dominicanos lanzando basura en las calles, avenidas, ríos, arroyos, circunvalaciones, autovías y autopistas, son los temas de mayor trascendencia despidiendo la segunda semana de abril 2026 en República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS CLAVES

El inicio de la renovación de la nueva cédula de identidad personal y electoral, emitida por la Junta Central Electoral (JCE), dominicanos acuden a centros de renovación del documento

El anuncio de la habilitación de un desvío en la carretera La Vega-Jarabacoa

Las lluvias provocando la salida de servicio de 17 acueductos, doce comunidades incomunicadas y dificultades en el tránsito en el Cibao

Inconvenientes para la toma de agua em Los Cocos de Jacagua

El colapso del puente sobre el río Camú, en la carretera turística Puerto Plata

El deterioro del río Amina,que comunica con Esperanza,Valverde

Inundaciones y daños por las lluvias en Montecristi, Valverde, Puerto Plata y Maria Trinidad Sanchez, según el Centero de Operaciones de Emergencia

La cruzada pacificadora en el país que propone el obispo Manuel Ruiz

Veintiseis provincias y el Distrito Nacional en alerta por las lluvias

El despliegue policial en el desalojo de Teleofertas en la intersección de las avenidas Máximo Gómez con 27 de Febrero

Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Valverde en alerta roja por las lluvias

La apelación a la sentencia que condena a 10 años de prisión a Mary Louise Ventura

INTERNACIONALES

Una avalancha humana en Haití

Estados Unidos e Irán buscando un acuerdo para el final de la guerra, pero interrumpen las negociaciones

Diálogo entre Estados Unidos y Cuba

las presiones de Washington a Cuba

Al menos 30 muertos en un suceso en Haití

Las elecciones en Perú con el derecho al sufragio de 25 millones de ciudadanos

la ayuda humanitaria urgente que necesitan más de seis millones de haitianos

El presidente de Cuba, Díaz Canel, asegura no renunciará

El interés de El Salvador de enviar presos a Colombia

El escándalo por una fiesta en una cárcel de Colombia

Un hombre que apuñaló varias personas en el Metro de Nueva York resultó muerto por ls policía

La acusación de que Ucrania viola una tregua con Rusia

La deportación a Colombia de un ex candidato presidencial haitiano

El presidente Donald Trump insistiendo en que en que le da igual si Irán y Estados Unidos llegan a un acuerdo

Kamala Harris evaluando postularse a la presidencia de Estados Unidos en el 2028 y expresa que «sé lo que hace falta»

Irán advirtiendo sobre el intento de un buque militar de cruzar el estrecho de Ormuz

FRENTES TIENE GOBIERNO ACTUAL EN ESTE MOMENTO

El impacto negativo para la población y los sectores productivos de alzas preocupantes en los combustibles

El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, fustigando las pensiones del gobierno en medio de la crisis y el alza en los combustibles

La falta de agua en el barrio 30 de mayo y en un elevado número de comunidades

El crecimiento de atracos reportados por la población a medios de comunicación y redes sociales

Reclamos de comunidades castigadas por las inundaciones

La exigencia de los productores de café reclamando mas inversiones

La queja del pueblo por la lentitud en la economía y la falta de dinero para adquirir productos de la canasta familiar

La estabilidad en el dólar, precios de bienes y servicios no reflejan reducción

Perremeístas disgustados, marcháandose a la Fuerza del Pueblo y al PLD

Alzas en el pan y otros productos de la canasta familiar

Caos en el tránsito

La situación en el Ministerio de Agricultura con la renuncia de funcionarios

Motoristas, deliverys y dueños de vehículos usando las aceras para circular y parqueos

El irrespeto a los semáforos

Ciudadanos lanzando basura en las calles, aceras y contenes

Enfrentamiento de la ANPA-Gobierno por el incumplimiento de acuerdos, reclamos de reajuste salarial y pensiones, como por la cancelación de agronomos

Mororistas y deliverys usando los parques como parqueos, contaminando, dañando remodelaciones respaldadas por el sector privado

Ruidos de motoristas, deliverys en las calles

Excesos policiales en las calles

Calles deterioradas y falta de mantenimiento en el Gran Santo Domingo

Muertes en supuestos intercambios de disparos

Crisis con los desagues de agua, provocando inundaciones en el Gran Santo Domingo y pueblos del interior

El desafío al gobierno con deterioro de las Dunas de Baní, donde destuctores construyen viviendas ilegales en una zona protegida

Deterioro de puentes en la ruta La Vega-Jarabacoa, Amina-Esperanza y muchos otros

El rechazo empresarial a la creciente carga económica para las empresas con la nueva ley de residuos sólidos

Reclamos de obras y cumplimientos de promesas con paralizaciones en Salcedo y Tenares

ECONOMIA

Entre los temas económicos que despiden y reciben una nueva semana en República Dominicana y el mundo se encuentran:

El cierre del estrecho de Ormuz a la navegación comercial

El retiro por Pro Consumidor de más de cinco millones de productos dañados en el mercado en el primer trimestre de 2026

Una asamblea convocada por los transportistas para abordar las alzas en los precios de los combustibles

El homenaje del Ron Tamboril a la capital mundial del cigarro

El cierre del estrecho de Ormuz y la interceptación de los buques anunciado por el presidente Donald Trump

Alarma por el endeudamiento público y el costo de la burocracia en el sector público

La preparación de productores de Medio Oriente para reanudar las exportaciones del petróleo a través del estrecho de Ormuz

La esperada reconstrucción del área incendiada en el Merca Santo Domingo

La advertencia de Estonia de que detener a petroleros rusos en el mar Báltico es demasiado arriesgado

Un incremento salarial anunciado en Venezuela

Comidilla económica de la semana, el fracasado intento de reajuste salarial para la cúpula de la Cámara de Cuentas

La apertura de Cuba al comercio de productos agrícolas al sector privado

Las amenazas de la guerra en Medio Oriente al encarecimientoo de la construcción en Puerto Rico

Preocupación por el crecimiento de las pensiones del gobierno en tiempos de crisis de las finanzas públicas y del impacto negativo de las alzas en los precios del petróleo y sus derivados

La transformación del Parque Manresa en un complejo recreativo y deportivo privado. ¿Un parque deportivo en una área protegida?

El Ministerio de Viviendas y Edificaciones (VIVHED) anunciando una licitación para la construcción de viviendas y rehabilitación de calles

Pregunta caliente: ¿ Le quita el Ministerio de Viviendas y Edificaciones las funciones al Ministerio de Obras Públicas con la rehabilitación de calles? ¿ Cuáles calles rehabilitará, con qué criterio el Ministerio rehabilita calles?

La mala suerte del ex presidente Hipólito Mejia que pavimentó cientos de calles del Gran Santo Domingo, entre estas las de La Castellana y otros sectores del Distrito Nacional, que se caen a pedazos y ni la Alcaldía ni Obras Públicas de su gobierno le dan mantenimiento a la parte deteriorada

Comidilla en las tertulias, Abinader está igual que Balaguer, Guzmán, Leonel, Hipólito y Danilo nombrando gente en muchos cargos públicos sin tener la formación ni la experiencia para asuntos delicados de la administración pública

La actual gestión en Agricultura esté muy caliente por las renuncias de funcionarios, el conflicto con la ANPA, que reclama reivindicaciones y otros temas como la grave situación del agro y los productores, creciendo las importaciones de comida que se puede producir localmente para ahorrar divisas y fomentar el empleo y el dinamismo económico

LMD RESALTA NECESIDAD DE APOYO A ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RECOLECCIONDE RESIDUOS SOLIDOS

La Liga Municipal Dominicana (LMD) reitera la necesidad de dar continuidad al programa de apoyo de adquisición de equipos para la recolección de residuos sólidos en los municipios y distritos municipales del país, a los fines de seguir contribuyendo a la limpieza y salubridad de las vías y espacios públicos en cada comunidad.

Este programa impulsado desde la LMD durante el periodo 2021-2025 ha hecho entrega de 217 camiones compactadores y en la actualidad cuenta con la solicitud de 56 más, de parte de diferentes gobiernos locales.

El presidente de la LMD, Víctor D´Aza, explicó que sobre todo este apoyo en la adquisición de equipos es prioritario en el caso de los municipios y distritos municipales pequeños en los que el volumen de generación de los residuos sólidos no favorece la rentabilidad para que el servicio de recolección sea prestado por una empresa privada.

D´Aza es partidario de brindar una solución combinada en función de la realidad de cada territorio: “En el caso de los municipios y distritos municipales de más de 50,000 habitantes consideramos que debe promoverse la tercerización del servicio.

Y en aquellos con una población por debajo de los 50,000 habitantes, o que tienen una ubicación geográfica más compleja, continuar brindando apoyo para la adquisición de equipos que serán gestionados por cada gobierno local para la prestación directa del servicio”.

En este sentido, el presidente de la LMD, valoró como positiva la disposición de fondos realizada por el presidente Luis Abinader, a través del ministerio Administrativo, para contribuir a dar solución a esta necesidad y mejorar las condiciones en la presentación del servicio de aseo urbano en cada territorio de la República Dominicana.

“El presidente Luis Abinader ha demostrado su voluntad y compromiso de mejorar la calidad de la gestión de los residuos sólidos, promulgando un nuevo marco legal, buscando solución a Duquesa, y recientemente con la disposición de recursos para la adquisición de camiones compactadores a nivel nacional, así como para fondos específicos para la mejora de la limpieza en los municipios que integran el Gran Santo Domingo a través de su mancomunidad”, destacó D´Aza.

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