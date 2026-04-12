Primicias abril 2026, actualidad mundial y en RD, choque China y EEUU, lluvias e inundaciones provocan daños Cibao, LN, Costa Norte, Cibao Central, desafían al gobierno con construcciones en Dunas de Baní, gobierno tiene muchos frentes
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Daños de las lluvias en Puerto Plata a infraestuctruras, viviendas, crecidas de ríos, inundaciones urbanas el colapso de un puente, otros daños en Montecristi, Valverde, La Vega, Santiago de los Caballeros, Jarabacoa y otras comunidades, un desafío al gobierno y a las autoridades de Peravia, con nuevas amenazas y atentados a las Dunas de Baní con la incursión de destructores y la construcción de decenas de viviendas en una zona donde opera una base naval, con obligatoriedad de preservar la seguridad y respaldar la comunidad; derrumbes, deslizamientos de tierras en el Cibao por las lluvias, otros daños por las lluvias en Montecristi, Valverde, Santiago, Jarabacoa y otras comunidades, el papa León XIV reclamando el final de las guerras, el bombazo de la inteligencia de Estados Unidos, que revela en sus informes que China podría haber enviado misiles al régimen de Irán, el presidente Donald Trump advirtiendo a China que «tendrá grandes problemas» si envía armas a Irán, las presiones de buhoneros de la avenida Duarte a la alcaldesa Carolina Mejía, la mayor inversión que reclaman los productores en la producción de café, más del 50 del trabajo en el país en la informalidad, el proyecto de ley que obligaría a los hijos a mantener a sus padres en condición de vulnerabilidad o indigencia, la exhortación de la Superintendencia de Seguros a revisar las coberturas por las inundaciones, 26 provincias en alerta por la posibilidad de inundaciones, Puerto Plata y Espaillat en alerta roja, las presiones y rechazo al impacto negativo para las empresas de la nueva ley de residuos sólidos, las fuertes lluvias y granizadas en Bonao y Constanza, la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos por las lluvias y el canal de asistencia a los norteamericanos, la desaparición de una madre y dos niñas en Los Alcarrizos, el llamado del obispo Manuel Ruiz a las mujeres para que no contraigan nupcias con hombres violentos, celosos y posesivos, muchos dominicanos lanzando basura en las calles, avenidas, ríos, arroyos, circunvalaciones, autovías y autopistas, son los temas de mayor trascendencia despidiendo la segunda semana de abril 2026 en República Dominicana y el mundo.
OTROS TEMAS CLAVES
El inicio de la renovación de la nueva cédula de identidad personal y electoral, emitida por la Junta Central Electoral (JCE), dominicanos acuden a centros de renovación del documento
El anuncio de la habilitación de un desvío en la carretera La Vega-Jarabacoa
Las lluvias provocando la salida de servicio de 17 acueductos, doce comunidades incomunicadas y dificultades en el tránsito en el Cibao
Inconvenientes para la toma de agua em Los Cocos de Jacagua
El colapso del puente sobre el río Camú, en la carretera turística Puerto Plata
El deterioro del río Amina,que comunica con Esperanza,Valverde
Inundaciones y daños por las lluvias en Montecristi, Valverde, Puerto Plata y Maria Trinidad Sanchez, según el Centero de Operaciones de Emergencia
La cruzada pacificadora en el país que propone el obispo Manuel Ruiz
Veintiseis provincias y el Distrito Nacional en alerta por las lluvias
El despliegue policial en el desalojo de Teleofertas en la intersección de las avenidas Máximo Gómez con 27 de Febrero
Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Valverde en alerta roja por las lluvias
La apelación a la sentencia que condena a 10 años de prisión a Mary Louise Ventura
INTERNACIONALES
Una avalancha humana en Haití
Estados Unidos e Irán buscando un acuerdo para el final de la guerra, pero interrumpen las negociaciones
Diálogo entre Estados Unidos y Cuba
las presiones de Washington a Cuba
Al menos 30 muertos en un suceso en Haití
Las elecciones en Perú con el derecho al sufragio de 25 millones de ciudadanos
la ayuda humanitaria urgente que necesitan más de seis millones de haitianos
El presidente de Cuba, Díaz Canel, asegura no renunciará
El interés de El Salvador de enviar presos a Colombia
El escándalo por una fiesta en una cárcel de Colombia
Un hombre que apuñaló varias personas en el Metro de Nueva York resultó muerto por ls policía
La acusación de que Ucrania viola una tregua con Rusia
La deportación a Colombia de un ex candidato presidencial haitiano
El presidente Donald Trump insistiendo en que en que le da igual si Irán y Estados Unidos llegan a un acuerdo
Kamala Harris evaluando postularse a la presidencia de Estados Unidos en el 2028 y expresa que «sé lo que hace falta»
Irán advirtiendo sobre el intento de un buque militar de cruzar el estrecho de Ormuz
FRENTES TIENE GOBIERNO ACTUAL EN ESTE MOMENTO
El impacto negativo para la población y los sectores productivos de alzas preocupantes en los combustibles
El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, fustigando las pensiones del gobierno en medio de la crisis y el alza en los combustibles
La falta de agua en el barrio 30 de mayo y en un elevado número de comunidades
El crecimiento de atracos reportados por la población a medios de comunicación y redes sociales
Reclamos de comunidades castigadas por las inundaciones
La exigencia de los productores de café reclamando mas inversiones
La queja del pueblo por la lentitud en la economía y la falta de dinero para adquirir productos de la canasta familiar
La estabilidad en el dólar, precios de bienes y servicios no reflejan reducción
Perremeístas disgustados, marcháandose a la Fuerza del Pueblo y al PLD
Alzas en el pan y otros productos de la canasta familiar
Caos en el tránsito
La situación en el Ministerio de Agricultura con la renuncia de funcionarios
Motoristas, deliverys y dueños de vehículos usando las aceras para circular y parqueos
El irrespeto a los semáforos
Ciudadanos lanzando basura en las calles, aceras y contenes
Enfrentamiento de la ANPA-Gobierno por el incumplimiento de acuerdos, reclamos de reajuste salarial y pensiones, como por la cancelación de agronomos
Mororistas y deliverys usando los parques como parqueos, contaminando, dañando remodelaciones respaldadas por el sector privado
Ruidos de motoristas, deliverys en las calles
Excesos policiales en las calles
Calles deterioradas y falta de mantenimiento en el Gran Santo Domingo
Muertes en supuestos intercambios de disparos
Crisis con los desagues de agua, provocando inundaciones en el Gran Santo Domingo y pueblos del interior
El desafío al gobierno con deterioro de las Dunas de Baní, donde destuctores construyen viviendas ilegales en una zona protegida
Deterioro de puentes en la ruta La Vega-Jarabacoa, Amina-Esperanza y muchos otros
El rechazo empresarial a la creciente carga económica para las empresas con la nueva ley de residuos sólidos
Reclamos de obras y cumplimientos de promesas con paralizaciones en Salcedo y Tenares
ECONOMIA
Entre los temas económicos que despiden y reciben una nueva semana en República Dominicana y el mundo se encuentran:
El cierre del estrecho de Ormuz a la navegación comercial
El retiro por Pro Consumidor de más de cinco millones de productos dañados en el mercado en el primer trimestre de 2026
Una asamblea convocada por los transportistas para abordar las alzas en los precios de los combustibles
El homenaje del Ron Tamboril a la capital mundial del cigarro
El cierre del estrecho de Ormuz y la interceptación de los buques anunciado por el presidente Donald Trump
Alarma por el endeudamiento público y el costo de la burocracia en el sector público
La preparación de productores de Medio Oriente para reanudar las exportaciones del petróleo a través del estrecho de Ormuz
La esperada reconstrucción del área incendiada en el Merca Santo Domingo
La advertencia de Estonia de que detener a petroleros rusos en el mar Báltico es demasiado arriesgado
Un incremento salarial anunciado en Venezuela
Comidilla económica de la semana, el fracasado intento de reajuste salarial para la cúpula de la Cámara de Cuentas
La apertura de Cuba al comercio de productos agrícolas al sector privado
Las amenazas de la guerra en Medio Oriente al encarecimientoo de la construcción en Puerto Rico
Preocupación por el crecimiento de las pensiones del gobierno en tiempos de crisis de las finanzas públicas y del impacto negativo de las alzas en los precios del petróleo y sus derivados
La transformación del Parque Manresa en un complejo recreativo y deportivo privado. ¿Un parque deportivo en una área protegida?
El Ministerio de Viviendas y Edificaciones (VIVHED) anunciando una licitación para la construcción de viviendas y rehabilitación de calles
Pregunta caliente: ¿ Le quita el Ministerio de Viviendas y Edificaciones las funciones al Ministerio de Obras Públicas con la rehabilitación de calles? ¿ Cuáles calles rehabilitará, con qué criterio el Ministerio rehabilita calles?
La mala suerte del ex presidente Hipólito Mejia que pavimentó cientos de calles del Gran Santo Domingo, entre estas las de La Castellana y otros sectores del Distrito Nacional, que se caen a pedazos y ni la Alcaldía ni Obras Públicas de su gobierno le dan mantenimiento a la parte deteriorada
Comidilla en las tertulias, Abinader está igual que Balaguer, Guzmán, Leonel, Hipólito y Danilo nombrando gente en muchos cargos públicos sin tener la formación ni la experiencia para asuntos delicados de la administración pública
La actual gestión en Agricultura esté muy caliente por las renuncias de funcionarios, el conflicto con la ANPA, que reclama reivindicaciones y otros temas como la grave situación del agro y los productores, creciendo las importaciones de comida que se puede producir localmente para ahorrar divisas y fomentar el empleo y el dinamismo económico
LMD RESALTA NECESIDAD DE APOYO A ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RECOLECCIONDE RESIDUOS SOLIDOS
La Liga Municipal Dominicana (LMD) reitera la necesidad de dar continuidad al programa de apoyo de adquisición de equipos para la recolección de residuos sólidos en los municipios y distritos municipales del país, a los fines de seguir contribuyendo a la limpieza y salubridad de las vías y espacios públicos en cada comunidad.
Este programa impulsado desde la LMD durante el periodo 2021-2025 ha hecho entrega de 217 camiones compactadores y en la actualidad cuenta con la solicitud de 56 más, de parte de diferentes gobiernos locales.
El presidente de la LMD, Víctor D´Aza, explicó que sobre todo este apoyo en la adquisición de equipos es prioritario en el caso de los municipios y distritos municipales pequeños en los que el volumen de generación de los residuos sólidos no favorece la rentabilidad para que el servicio de recolección sea prestado por una empresa privada.
D´Aza es partidario de brindar una solución combinada en función de la realidad de cada territorio: “En el caso de los municipios y distritos municipales de más de 50,000 habitantes consideramos que debe promoverse la tercerización del servicio.
Y en aquellos con una población por debajo de los 50,000 habitantes, o que tienen una ubicación geográfica más compleja, continuar brindando apoyo para la adquisición de equipos que serán gestionados por cada gobierno local para la prestación directa del servicio”.
En este sentido, el presidente de la LMD, valoró como positiva la disposición de fondos realizada por el presidente Luis Abinader, a través del ministerio Administrativo, para contribuir a dar solución a esta necesidad y mejorar las condiciones en la presentación del servicio de aseo urbano en cada territorio de la República Dominicana.
“El presidente Luis Abinader ha demostrado su voluntad y compromiso de mejorar la calidad de la gestión de los residuos sólidos, promulgando un nuevo marco legal, buscando solución a Duquesa, y recientemente con la disposición de recursos para la adquisición de camiones compactadores a nivel nacional, así como para fondos específicos para la mejora de la limpieza en los municipios que integran el Gran Santo Domingo a través de su mancomunidad”, destacó D´Aza.