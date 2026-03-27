Primicias 2026, Temas Económicos y Bancarios RD y el Mundo, Semana Santa impacta economía, APAP presenta logros 2025, inauguran central termoeléctrica

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El impacto de la Semana Santa en la economía, los precios de gasolina, gasoil y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) no tocados por el gobierno, la falta de dinero perjudicando el turismo interno, las tensiones inflacionarias que perjudican la economía dominicana, el dólar más tranquilo, la prohibicion de la venta de alcohol el viernes santo, las alzas en los precios del pan por el incremento de un 40% en los costos de las panaderías, comerciantes solicitando la revisión de las medidas que frenan e impiden las actividades multitudinarias en la Semana Santa, la apuesta de Estados Unidos con un puerto espacial en República Dominicana para competir con China, el mantenimiento hasta el 30 de abril de una unidad de Punta Catalina, los US$ 100 millones en oro que sacó Estados Unidos de Venezuela en dos días, el colmado que instalaron donde operó la Libreria La Trinitaria, en la Zona Colonial; la denuncia de EDEESTE de que brigadas no autorizadas reconectan servicios de clientes sin contrato en San Pedro de Macorís, dos personas apresadas por estafas electrónicas, la propuesta de Gran Bretaña de una coalición pacífica para reabrir el estrecho de ormuz, los buques no hostiles a Irán que pueden pasar por el estrecho de ormuz, la construcción en Europa del portaaviones más grande, la difícil situación de los empacadores en los supermercados, el encuentro de Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) para presentar los logros de esa institución en el año 2025, son temas económicos y bancarios de República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS

Los 414 megavatios que aportará una nueva termoeléctrica a RD

El financiamiento del Banco Mundial a un proyecto de modernización de energia con una inversión de US$ 225 millones

ECONOMIA

El alza en el precio del petróleo y su impacto en la economía dominicana

El uso del estrecho de ormuz por la India para el transporte de productos esenciales

La muerte de un turista canadiense en un intento para despojarlo de una pasola en Puerto Plata

La ayuda norteamericana a Haití para un país más seguro

El Canal de Panamá esperando un mayor tránsito de buques petroleros

La amenaza de los transportistas de Barahona para subir el precio de los pasajes

Los industriales de la harina revelando que los costos de producción para elaborar panes se han disparado en un 40%

El incremento en el precio del azúcar

La propuesta del senador Omar Fernández para que aporten el barrilito por la crisis petrolera que perjudica la República Dominicana

Un ingenio afectado por la crisis energética en Cuba

Reclamos de naciones para que reabran el estrecho de ormuz

El cobro en dólares por el servicio de energía solar en Cuba

Emergencia energética en Filipinas

El uso de la firma digital para agilizar los pagos del Estado

La propuesta del ex presidente Leonel Fernández para que se busquen acuerdos con naciones latinas que producen petroleo para quitarle presión a la crisis

El endurecimiento en la Dirección General de Migración de los controles para permisos laborales para extranjeros

La reunión del presidente Luis Abinader con empresarios franceses que reconocen a la República Dominicana como su principal destino de inversión en el Caribe

Los más de 265 millones de dólares que serán invertidos en proyectos de calidad de agua y resiliencia climática anunciados por Katty Hochul

Los 30 mil barriles de combustible entregado por Estados Unidos al sector privado en Cuba

Los RD$ 92 millones que le robaron a la Policía Nacional en pertrechos y municiones

El incremento en los precios de los pasajes en las rutas interurbanas de Santiago de los Caballeros

La licitación ganada por el Consorcio Nacional de Mivilidad Integral para el Monorriel de Santo Domingo

El inicio la próxima semana de los trabajos del Monorriel, que impactarán el Distrito Nacional y Santo Domingo Este

Las alzas en el transporte evaluadas por los sindicatos de camioneros

Los recortes que exige el PLD al gobierno

La licitación obligatoria de obras estatales con valores superiores a los RD$ 406 millones

Los RD$ 28,9 millones adjudicados para la fase I del Monorriel Santo Domingo

La reducción a 450 dálares el costo para renunciar a la ciudadanía

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