Presidente del Senado afirma la Cámara Alta se aboca a conocer una agenda priorizada que contempla importantes leyes a favor de la nación dominicana

Santo Domingo. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció este miércoles que la Cámara Alta tiene una agenda priorizada a partir del inicio de la nueva legislatura que apertura el próximo 16 de agosto y afirmó que los senadores mantienen el compromiso de aprobar el proyecto de Ley de Reforma Laboral.

“Nosotros tenemos una gran cantidad de proyectos en carpeta que iniciada la legislatura el próximo 16 inmediatamente nosotros vamos a trabajar con todas esas leyes pendientes”, adelantó.

De lo Santos afirmó que dentro los compromisos que mantiene el Congreso Nacional en esta nueva legislatura se contempla aprobar importantes leyes a favor de la nación dominicana, como el proyecto de ley de Reforma a la Seguridad Social, proyecto de ley de Agua, el Código Procesal Penal, que tiene como fecha tope hasta el mes de diciembre del 2025.

“Dentro de nuestra agenda priorizada, los senadores tenemos este reto por delante para dotar al país de estas transcendentales iniciativas que se mantienen en análisis y estudios por las diferente comisiones”, expresó.

Al ser entrevistado por los medios de comunicación que cubren la fuente del Congreso, sobre los pronunciamientos del presidente de la República, Luis Abinader de la necesidad de una nueva introducción o creación de una reforma fiscal.

El presidente de la Cámara Alta, aseguró que, de ser introducida una reforma fiscal, el Senado de la República, debe ser consensuada con los diferentes sectores de la sociedad, y afirmó que ser positivo el Pleno les dará el mismo tratamiento que les otorga a todos los proyectos de ley que entran o se remiten al Congreso Nacional.

“El pueblo dominicano sabe que tenemos de 20 a 30 años trabajando con un presupuesto deficitario y que en verdad se necesita una reforma fiscal. Ahora bien, yo entiendo que eso debe ser consensuado en todos los sectores”, dijo el también senador por la provincia Sánchez Ramírez.

Al ser cuestionado por la inclusión del articulo 310 sobre ultraje, en el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal, expresó que, “Nunca debemos irnos al extremo, lo que sí debemos poner ciertos límites para que de una forma u otra prime el respeto”, aseveró.