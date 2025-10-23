Presidente de Venezuela dice su Gobierno dispone de cinco mil misiles antiaéreos rusos

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país dispone de “más de 5.000 misiles antiaéreos rusos Igla-S” desplegados en posiciones estratégicas de defensa, en respuesta al aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000… el que entendió, entendió”, declaró Maduro durante un acto con altos mandos militares transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Washington desplegó aviones furtivos y buques de guerra en el Caribe como parte de una operación antidrogas. El Pentágono informó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con carteles latinoamericanos, a los que designó como grupos terroristas, y reportó la destrucción de al menos nueve embarcaciones que, según sus autoridades, traficaban drogas desde Venezuela hacia territorio estadounidense.

Caracas denunció el despliegue como una amenaza orientada a promover un “cambio de régimen”, mientras el Gobierno de Donald Trump sostiene que la operación busca frenar el narcotráfico en la región.

El líder del régimen chavista afirmó además que Venezuela posee “equipos de simulación” para mejorar la puntería de miles de operadores de misiles distribuidos “hasta en la última montaña, en el último pueblo y en la última ciudad del territorio nacional”, con el objetivo de que el país sea “una patria inexpugnable”.

Por su parte, Trump advirtió que podría extender las operaciones antidrogas a tierra firme, indicando que notificará al Congreso “por tratarse de un asunto de seguridad nacional”. El mandatario agregó que, a su juicio, “no necesita permiso para hacerlo” y que cuenta con “autorización legal” para actuar.