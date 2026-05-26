Periodismo investigación, la trascendental importancia de un matrimonio industrial, exportador, beisbol, turismo e inversiones de RD y Canadá

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Provincia de Ontario, Canadá.-Es trascendental, impactante, el matrimonio industrial, exportaciones, turístico, beisbol y en inversiones de Canadá y República Dominicana.

Nuevamente estuve en Canadá, donde investigué ese matrimonio económico entre dos naciones con vínculos con mucha historia.

Ese vínculo económico de Canadá y República Dominicana impacta sectores económicos de importancia como la industria ronera dominicana, cafés, cigarros y cigarritos, casabe, agrio de naranja, sazones y condimentos, leche y crema de coco, zonas francas, compra de oro e impactando con inversiones en minería y otros renglones productivos.

En el año 2025 las exportaciones dominicanas sobrepasaron los US$ 756 millones, que incluyeron los productos mineros, tabaco, ron, dispositivos médicos, hortalizas frescas y otros productos.

En lo que respecta a la inversión extranjera directa de Canadá en República Dominicana, en el período 2019-2025, sumó US$ 2 mil millones, convirtiendose en el tercer mayor inversor en la nación dominicana.

COMERCIO MUY ACTIVO RD-CANADA

Las exportaciones dominicanas se expanden a Canadá con el oro, licores, las frutas conservadas, sazones, instrumentos médicos, orégano natural, yeso natural, ají guistoso picante, vajillas y artículos de mesa, leche de coco, café, ron, hortalizas, pimienta, cigarros y muchos otros, posicionándose en ese mercado. Canadá cuenta con una participación de 11.7% en las exportaciones dominicanas.

En el período enero-abril 20226 Canadá ocupa el segundo destino de las exportaciones dominicanas

República Dominicana exporta a Canadá:

Pasta de cacao

Filtros de agua

Exportaciones de zonas francas

Partes superiores del calzado

Sector industrial no textilero

Desperdicios y desechos

Productos agrícolas

Berenjenas frescas o refrigeradas

Manufactura médica

Cigarros y Cigarritos

Sector de zona franca

Textiles

Rones

Las exportaciones de oro aumentaron considerablemente en el periodo enero-marzo 2026

Licores

Alcohol etílico sin desnaturalizar

Casabe

Sazones

Derivados del coco

Frutas

Equipos industriales

Artículos de higiene o tocador de plástico

Hortalizas frescas y refrigeradas

Cigarrillos de tabaco

Envasado de plástico

Articulos de cocina

Instrumentos y aparatos de medicina

Hilos

Una significtiva parte del oro exportado por República Dominicana tiene como destino a Canadá, sumando las exportaciones US$ 661.1 millones en el primer cuatrimestre de 2026

Preparaciones y artículos farmacéuticos

En el período enero-abril 2026 hubo un repunte con las exportaciones del país hacia Canadá. sumando US$ 661.4 millones, con un crecimiento de interanual del 234.4% por el precio del oro a nivel internacional.

(El director de Primicias, Alex Jiménez, investigando en El Gaucho, Toronto, la importante presencia de productos dominicanos)

En Canadá abundan negocios que comercializan productos latinos, resaltando los productos de República Dominicana y de otras naciones.

En la Carnicería El Gaucho, en Toronto, Primicias comprobó la presencia del Mojo Criollo de Goya Santo Domingo, al igual que el sazón Ranchero líquido de Baltimore Dominicana (BALDOM), dos pujantes industrias ubicadas en la Autopista 6 de Noviembre, en San Cristóbal, y en Santiago de los Caballeros.

Igualmente, sazón completo Maggi, de Nestlé, una empresa de gran impacto económico social en la provincia de San Cristóbal, República Dominicana.

Además, orégano natural «Soy Dominicano», manufacturado en Los Jardines del Norte, SantoDomingo, Distrito Nacional, como el producto Coco López

Carnicería El Gaucho ofrce una muy incrementada variedad de productos de diferentes países de mucho interés para los latinos y canadienses, jugos, orégano en polvo dominicano, comida para llevar y eventos, dulces, sandwiches y entradas, casabe dominicano, confitería, puré de tomatillo, carnes y cortes especiales, picantes, panadería, jalapeños, refrescos, café y mucho más.

Ese negocio es ideal, al igual que otros interesados que comercializan productos latinos, para el fomento de las exportaciones dominicanas de carnes, cortes especiales, catibías de yuca, dulce de leche y otros como el coco tierno, leche cortada, chicharrón de leche, pechuga de pollo, duces de guayaba y otros en almíbar, empanadas de harina de rellenas de carnes, vegetales o quesos, lechones para asar y hasta para la exportación de carne de chivo, de las preferidas por los dominicanos y turistas.

En otro negocio, en Perolas Supermarket, en la avenida Augusta, Toronto, también tienen presencia los productos dominicanos.

EMPRESAS INDUSTRIALES EXPORTAN HACIA CANADA

Goya Santo Domingo, Nestlé, Casa Brugal, Baltimore Dominicana, Ron Barceló, INDUBAN y muchas otras exportan sus productos a Canadá.

Canadá es uno de los principales receptores de los productos de la Casa Brugal.

En lo que respecta al Ron Barceló, presente en Ontario y Quebec. Los canadienses consumen los rones Barceló Imperial y el Gran Añejo.

En el caso de Goya Santo Domingo, sus productos son comercializados por cadenas de supermercados locales en Canadá o en línea.

INDUBAN, que tiene entre sus marcas principales desde 1945 a Café Santo Domingo, acompaña a quienes lo consumen, con presencia y distribución directa en Canadá a través de canales autorizados. El café molido o en grano están disponibles.

Tiendas latinas y supermercados comercializan el casabe dominicano en Canadá. El casabe artesanal dominicano tiene una valiosa presencia .

El casabe es vendido en Toronto y en Montreal (Quebec). Lo mismo ocurre con las pasta de tomate de las marcas Linda y La Famosa, en tiendas y supermercados.

Hay que resaltar los grandes aportes de la tienda especializada en productos dominicanos Mi Kiosco, en Toronto; tiendas de abarrotes de productos latinoamericanos en Montreal que importan productos dominicanos, como la importante labor de tiendas de envíos directos de productos al domicilio.

Mi Kiosko comercializa productos dominicanos en Canadá, entre estos el café Santo Domingo, Sazón líquido Ranchero, ajo en pasta de Baldom; Jugo Rica, galleta Guarina, Malta India, orégano natural Soy Dominicano, Casabe Guananí, Doña Gallina, como otros productos dominicanos.

La crema de coco de Goya y Coco López es vendida en Canadá. También la leche de coco de Goya.

Los rones dominicanos Barceló y Brugal gan espacio en Quebec, Canadá.Allá comercializan el Barceló Gran añejo, Brugal 1888 Gran Reserva Familiar, Barceló Imperial y el Brugal Añejo.

En Montreal son vendidos en negocios latinos y en línea, el embutido Induveca, el queso de freir, café Santo Domingo, rones, sazones líquidos o en polvo Baldom, sopitas, harinas, dulces típicos, cerveza Presidente,guandules con coco, yuca, refrescos Country Club.

En Toronto, el dominicano, canadiense, asiaticos, latinos y de otras naciones, tienen disponibles los productos dominicanos como el salami, chocolate de agua, sopitas Maggi, jugos, sazones Baldom, galletas de soda, maltas, café Santo Domingo, queso blanco de freír, especias esenciales, condimentos, guandules con coco, crema de coco, rones, dulces típicos criollos y mucho más.

En Kingstong, Ontario, expenden el salami dominicano, café Santo Domingo, sazones, , condimentos, harinas.

En Ottawa, Canadá, comercializan el salami Cibao, Café Santo Domingo, los sazones de Baldom y otros productos dominicanos.

(El Ron Barceló en Toronto, Montreal y Quebec tiene alta incidencia en los canadienses, muchos de los cuales lo conocen por sus visitas para distrutar el turismo en la República Dominicana)

Doscientos trece productos son exportados hacia Canadá por 185 exportadores de la República Dominicana.

Oro: empresas mineras exportan el oro hacia Canadá, donde tiene una gran demanda.

Canadienses que visitan el país para disfrutar del turismo dominicano en Puerto Plata y toda la Costa Norte, como Punta Cana, Bávaro, Cap Cana, Bayahibe y otros hermosos lugares, narraron a Primicias en Toronto los encantos y momentos inolvidables, la conexión de productos industriales con la gastronomía y el turismo, lo que da un espaldarazo a los empleos, a la agroindustria, industria manufacturera, exportaciones y a la movilidad y crecimiento de la economía en las comunidades turísticas donde se encuentran hoteles, restaurantes y otros negocios.

(Otros productos dominicanos en Canadá).

El cacao orgánico, cervezas y rones, cigarros , piña colada, mamajuana (producto muy típico), diferentes platos de la gastronomía criolla, mofongo, sancocho, los tres golpes del puré de platano verde con queso blanco de freír o a la plancha, salami y huevo; el helado de uva de playa, chocolates artesanales de Puerto Plata, Hato Mayor, San Francisco de Macoris y otros lugares, son mencionados por los canadieneses.

PRIMER TRIMESTE DE 2026

Las exportaciones de productos dominicanos a Canadá influyeron en los más de US$ 3 mil millones generados por las exportaciones en el primer trimestre de 2026, incidiendo una creciente demanda de productos criollos comprados por los canadienses.

Esa alta demanda de productos dominicanos por los canadienses se refleja en los rones, café, casabe, el oro, sazones y muchos otros productos.

(Ron Brugal Añejo vendido en Canadá)

(El Ron Brugal Añejo compite en Canadá con otros rones de Jamaica y otras naciones)

Primicias comprobó, además, la presencia de productos dominicanos en Downtown, Toronto, destacándose los rones Barceló y Brugal, como otros productos en negocios fuera de esa zona.

República Dominicana exporta a Canadá artículos farmaceuticos, conductores eléctricos, instrumentos y aparatos de medicina, vajillas, cigarros, cigarrillos.

El potencial de exportaciones dominicanas a Canadá incluye el cacao en grano y sus derivados, medicamentos, viíveres y muchos otros productos.

BEISBOL

La investigación incluyó la presencia de dominicanos en los equipos de beisbol Blue Jays de Toronto y Angels , asistiendo a uno de los partidos disputados por Blue Jays y Angelinos de Anaheim.

Asistí a ese importante partido a casa llena en Toronto.Dominicanos tienen alta presencia en los equipos de beisbol de las grandes ligas (MLB).

El dominicano acude a respaldar a los peloteros Vladimir Guerrero Jr, que hace historia en Blue Jays.

Observan el homenaje en el estadio a Tony Cabeza Fernández.

A George Bell, otro pelotero dominicano exitoso muy recordado en Toronto Blue Jays

Otras imágenes tomadas en el Estadio de Toronto Blue Jays

Para la República Dominicana Canadá es apoyo a la industria nacional con la compra de sus productos.

Inversiones en el aparato productivo.

Acoge a miles de dominicanos en su muy bello y acogedor país.

Aporta más de 1.1 millones de turistas al turismo dominicano, que encadena con la industria, agroindustria y otros importantes sectores de la economía.

Canada respalda a los peloteros dominicanos, lo demostró con los Expos de Montreal y ahora con los Blue Jays de Toronto.

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