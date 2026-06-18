Muere el cantante Alex Bueno

El cantante dominicano Alex Bueno falleció este jueves 18 de junio en la ciudad de Nueva York, a las 9:43 de la mañana, según informó su equipo de trabajo a través de un comunicado.

«Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno«, señala el texto difundido por sus representantes, en el que se destaca que su partida «deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical».

El comunicado agradece las muestras de afecto y solidaridad recibidas en las últimas horas y solicita respeto a la privacidad de la familia del artista mientras atraviesa el proceso de duelo. Se indicó, además, que próximamente se darán a conocer los detalles sobre las honras fúnebres

Salud y complicaciones

La salud de Alex Bueno se había deteriorado de forma progresiva durante los últimos meses. En septiembre de 2025 fue hospitalizado tras un episodio de hipoglucemia, atribuido inicialmente al agotamiento físico y una agenda intensa de presentaciones. Posteriormente, estudios médicos revelaron la presencia de un tumor cerebral, que fue intervenido quirúrgicamente. El análisis de la lesión extraída determinó la existencia de células cancerígenas, lo que llevó al cantante a iniciar un tratamiento preventivo.

En las semanas más recientes, su equipo había informado que Bueno permanecía ingresado en una unidad de cuidados intensivos, donde recibía atención médica especializada tras presentar complicaciones relacionadas con una disminución en sus niveles de sodio y presión arterial. Familiares y representantes pidieron entonces oraciones por su recuperación, mientras el artista, según sus propias palabras, seguía «batallando con fe» en su proceso de salud.

Legado musical

Conocido como « El Mayimbito » y « El Ruiseñor de la Sierra «, Alex Bueno residía en Nueva York desde hacía más de una década y construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la música dominicana , con éxitos como «Colegiala», «El Jardín Prohibido», «Jardín Prohibido», «Que Vuelva» y «Ese Hombre Soy Yo», que lo consolidaron como una de las voces más queridas del merengue , la bachata , la salsa y el bolero .

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