PreCoHis exhorta hispanos NYC inscribirse HEAP recibir pagos facturas calefacción

NUEVA YORK.- La entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que dirige el autor de esta crónica, exhorta a la comunidad hispana, principalmente a la dominicana, inscribirse en el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP) y recibir hasta 900 dólares destinados a hogares de ingresos bajos, medios y a las personas de la tercera edad.

PreCoHis señala que las solicitudes de inscripción se abrieron este 1 de noviembre hasta el 15 de marzo de 2024, y se podría beneficiar la cantidad de 1.7 millones de personas de diferentes etnias, entre ellas miles de dominicanos residentes en los cinco condados.

El beneficio dependerá de sus ingresos, el tamaño y número de personas que viven en el hogar, qué tipo de calefacción hay, y si viven con un familiar vulnerable o son mayores de 60 años o con un niño menor de 6 años, informa HEAP en su página web.

Asimismo, debe haber un miembro que sea ciudadano de EUA o no ciudadano cualificado. El ingreso mensual bruto del hogar ser igual o inferior a las guías de ingresos actuales para el tamaño del hogar. Recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Ayuda Temporal (AT) o el Código A de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI Living Alone).

Para aplicar al programa se necesita tener un ingreso bruto mensual o menor en el hogar a: 1 persona = $3,035 dólares. Para dos a = $3,970. Tres a = $4,904. Cuatro a = $5,838. Quinta a = $6,772. Sexta a = $7,706. Séptima a = $7,881. Octava a = $8,056. Novena a = $8,231. Para 10 a = $8,407. 11 a = $8,582. 12 a $8,890. 13 a $9,532. Después de ahí la cantidad de $642 dólares por cada persona adicional.

Los clientes pueden obtener más información sobre estos beneficios y solicitar HEAP a https://mybenefits.ny.gov/ mybenefits/begin o al (800) 342-3009.

Nuestro volumen de llamadas puede ser extremadamente alto. No espere en la línea si tiene acceso a Internet. En su lugar, solicite una audiencia imparcial accediendo al formulario de solicitud en línea en https://otda.ny.gov/hearings/ request/.