RD y Haití dan continuidad a diálogo sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral

Las delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de República

Dominicana (MIREX) y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos (MAEC

por su sigla en francés) de la República de Haití se reunieron hoy 17 de abril de

2026 en las instalaciones del Parque Industrial CODEVI, ubicado en la zona

fronteriza dominico-haitiana, con el propósito de dar continuidad al diálogo

sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambos Estados.



Este encuentro se sustenta en la Declaración conjunta firmada en Elías Piña el

10 de enero de 2021 por el Presidente Luis Abinader de la República

Dominicana y el extinto Presidente Jovenel Moïse de la República de Haití y,

cuyos nueve puntos constituyen la hoja de ruta fundamental de los

intercambios entre ambos Estados. Asimismo, da testimonio de la voluntad del

Gobierno haitiano, encabezado por el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, de

fortalecer el diálogo bilateral, en un espíritu de comprensión mutua y con pleno

respeto a la soberanía de ambos Estados, en torno a cuestiones de interés

común.

Durante la jornada, las delegaciones sostuvieron un intercambio franco y

constructivo sobre los principales temas de la agenda bilateral, con particular

énfasis en la seguridad fronteriza, incluyendo los mecanismos de cooperación

para el fortalecimiento del control y la vigilancia de la frontera; los asuntos

migratorios; así como los temas comerciales.

En el marco de este encuentro, ambas partes acordaron la apertura del espacio

aéreo entre República Dominicana y la República de Haití, permitiendo la

conexión aérea entre los aeropuertos dominicanos y el Aeropuerto

Internacional de Cabo Haitiano, a partir del mes de mayo, 2026. Esta medida

busca facilitar la movilidad, dinamizar los vínculos económicos y fortalecer las

relaciones entre ambos países.

Asimismo, las delegaciones agradecen a la comunidad internacional por su

respaldo a los esfuerzos encaminados a apoyar a las autoridades haitianas en

la pacificación de la República de Haití, en particular el de las Naciones Unidas

y a la Fuerza de Represión de las Bandas (FRB), en el marco de sus

decisiones y acciones orientadas en la recuperación de condiciones de

seguridad, estabilidad institucional y paz para su población.

La delegación de República Dominicana estuvo encabezada por el ministro de

Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, e integrada por el viceministro de

Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; el viceministro de Política Exterior

Bilateral, Francisco Caraballo; el Embajador de República Dominicana en Haití,

Faruk Miguel; el director de Estudios y Análisis Estratégicos, Emil Chireno; el

director Jurídico, Boni Guerrero; y el asesor Jatzel Román.

Por su parte, la delegación de Haití estuvo encabezada por la ministra de

Relaciones Exteriores y Culto, Raina Forbin, e integrada por la jefa de

Gabinete, Winnie Hugot Gabriel; el Embajador de Haití en la República

Dominicana, Emmanuel Fritz Longchamp; el director de Asuntos Políticos,

Jean-Claude Lappé; el director de asuntos dominicanos, Yves Rody Jean;

Ambas delegaciones reiteraron su voluntad de mantener abiertos los canales

de comunicación y de continuar el diálogo bilateral como vía privilegiada para

tratar los asuntos de interés común, en un marco de respeto mutuo, buena

vecindad y apego al derecho internacional. Asimismo, acordaron dar

seguimiento a los entendimientos alcanzados en la presente jornada mediante

próximos encuentros técnicos y de alto nivel.

Suscrita en el Parque Industrial CODEVI, en la zona fronteriza dominico-

haitiana, en los idiomas español y francés, a los diecisiete (17) días del mes de

abril del año dos mil veintiséis (2026).

DELEGACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA DELEGACIÓN DE LA

REPÚBLICA DE HAITÍ

Por: ROBERTO ÁLVAREZ Por: RAINA

FORBIN

Ministro de Relaciones Exteriores Ministra de Relaciones

Exteriores y Culto

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