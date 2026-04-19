RD y Haití dan continuidad a diálogo sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral
Las delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de República
Dominicana (MIREX) y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos (MAEC
por su sigla en francés) de la República de Haití se reunieron hoy 17 de abril de
2026 en las instalaciones del Parque Industrial CODEVI, ubicado en la zona
fronteriza dominico-haitiana, con el propósito de dar continuidad al diálogo
sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambos Estados.
Este encuentro se sustenta en la Declaración conjunta firmada en Elías Piña el
10 de enero de 2021 por el Presidente Luis Abinader de la República
Dominicana y el extinto Presidente Jovenel Moïse de la República de Haití y,
cuyos nueve puntos constituyen la hoja de ruta fundamental de los
intercambios entre ambos Estados. Asimismo, da testimonio de la voluntad del
Gobierno haitiano, encabezado por el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, de
fortalecer el diálogo bilateral, en un espíritu de comprensión mutua y con pleno
respeto a la soberanía de ambos Estados, en torno a cuestiones de interés
común.
Durante la jornada, las delegaciones sostuvieron un intercambio franco y
constructivo sobre los principales temas de la agenda bilateral, con particular
énfasis en la seguridad fronteriza, incluyendo los mecanismos de cooperación
para el fortalecimiento del control y la vigilancia de la frontera; los asuntos
migratorios; así como los temas comerciales.
En el marco de este encuentro, ambas partes acordaron la apertura del espacio
aéreo entre República Dominicana y la República de Haití, permitiendo la
conexión aérea entre los aeropuertos dominicanos y el Aeropuerto
Internacional de Cabo Haitiano, a partir del mes de mayo, 2026. Esta medida
busca facilitar la movilidad, dinamizar los vínculos económicos y fortalecer las
relaciones entre ambos países.
Asimismo, las delegaciones agradecen a la comunidad internacional por su
respaldo a los esfuerzos encaminados a apoyar a las autoridades haitianas en
la pacificación de la República de Haití, en particular el de las Naciones Unidas
y a la Fuerza de Represión de las Bandas (FRB), en el marco de sus
decisiones y acciones orientadas en la recuperación de condiciones de
seguridad, estabilidad institucional y paz para su población.
La delegación de República Dominicana estuvo encabezada por el ministro de
Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, e integrada por el viceministro de
Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; el viceministro de Política Exterior
Bilateral, Francisco Caraballo; el Embajador de República Dominicana en Haití,
Faruk Miguel; el director de Estudios y Análisis Estratégicos, Emil Chireno; el
director Jurídico, Boni Guerrero; y el asesor Jatzel Román.
Por su parte, la delegación de Haití estuvo encabezada por la ministra de
Relaciones Exteriores y Culto, Raina Forbin, e integrada por la jefa de
Gabinete, Winnie Hugot Gabriel; el Embajador de Haití en la República
Dominicana, Emmanuel Fritz Longchamp; el director de Asuntos Políticos,
Jean-Claude Lappé; el director de asuntos dominicanos, Yves Rody Jean;
Ambas delegaciones reiteraron su voluntad de mantener abiertos los canales
de comunicación y de continuar el diálogo bilateral como vía privilegiada para
tratar los asuntos de interés común, en un marco de respeto mutuo, buena
vecindad y apego al derecho internacional. Asimismo, acordaron dar
seguimiento a los entendimientos alcanzados en la presente jornada mediante
próximos encuentros técnicos y de alto nivel.
Suscrita en el Parque Industrial CODEVI, en la zona fronteriza dominico-
haitiana, en los idiomas español y francés, a los diecisiete (17) días del mes de
abril del año dos mil veintiséis (2026).
DELEGACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA DELEGACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE HAITÍ
Por: ROBERTO ÁLVAREZ Por: RAINA
FORBIN
Ministro de Relaciones Exteriores Ministra de Relaciones
Exteriores y Culto