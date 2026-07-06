Desarrollo de la Comunidad certifica ciudadanos especializados en joyería y orfebrería

Santo Domingo-RD. Con el objetivo de promover oportunidades de emprendimiento e inserción laboral, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), a través del Departamento de Educación, entregó certificados de graduación a veinte participantes que culminaron satisfactoriamente los cursos de joyería y orfebrería.

La capacitación fue impartida en la Escuela de Joyería y Orfebrería Artesanal, Juan Pablo Duarte, que dirige la DGDC, ubicada en la calle 19 de Marzo, de la Zona Colonial, del Distrito Nacional, donde los participantes, durante 12 meses adquirieron conocimientos teóricos y prácticos sobre el diseño, elaboración y acabado de piezas de joyería, desarrollando habilidades que les permitirán incorporarse al mercado laboral o emprender sus propios proyectos.

El acto de investidura se llevó a cabo en el salón de actos de la institución, y estuvo encabezado por el director general de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, quien felicitó a los graduandos por su dedicación, esfuerzo, disciplina y compromiso durante el proceso de formación.

Durante su intervención, Modesto Guzmán valoró el trabajo realizado por la facilitadora Alejandrina García, de compartir sus conocimientos con profesionalismo, dedicación y compromiso, al tiempo que reiteró la responsabilidad de la institución de acercar oportunidades de formación a las personas, a sabiendas que el desarrollo de una nación comienza con el fortalecimiento de las capacidades de su gente.

“Querido graduandos, este certificado es el inicio de una nueva etapa llena de desafíos, responsabilidades y oportunidades para demostrar todo lo aprendido. La joyería y la orfebrería son oficios que exigen creatividad, paciencia, precisión y pasión. Son artes que convierten materiales nobles en piezas que cuentan historias, transmiten emociones y reflejan identidad cultural”, sostuvo el titular de la DGDC.

De su lado, los graduandos al presentar las joyas creadas, agradecieron a la institución por la oportunidad de recibir una formación de calidad que les permitirá ampliar sus posibilidades de crecimiento personal y profesional.

“Quiero agradecerle a Dios en primer lugar, y luego a las autoridades competentes por habernos brindado esta oportunidad, y cumplir parte de nuestros sueños. Exhortarlos a que continúen con este proyecto, el cual puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de la juventud y a las personas de mi edad”, expresó la graduada Karin Ferroz.

Dentro de los graduandos de los cursos de Joyería y Orfebrería, estuvo el destacado maquillistas Edward Saint-Hilaire; la celebración que, además, contó con la presencia del subdirector general, Félix Paulino; Recursos Humanos, Isaura Reynoso; Departamento de Educación, Esther Pérez, el asesor de la institución, Frank García, entre otros colaboradores de la institución.

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