Obras Publicas dio mantenimiento durante el fin de semana al elevado Churchill–Kennedy

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informa a la ciudadanía que el elevado Churchill-Kennedy fue intervenido por mantenimiento de las juntas de expansión, en esta ocasión se produjo un desgaste natural de las mismas.

Esta junta, además de cumplir una función técnica esencial, contribuye al acabado estético del puente y, por ello, se renueva periódicamente como parte de las mejores prácticas de ingeniería.

El ministerio aprovecha para informar a la población que este elevado permanece abierto al público y que no ha presentado en ningún momento una falla estructural según el informe técnico de los ingenieros del MOPC y de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE).

Agradecemos la comprensión de la población y reiteramos que nuestra prioridad es su seguridad y bienestar.