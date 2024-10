Nueva edición libro Roque Zabala, orígenes del pueblo dominicano en 27 de Febrero 1844 y en el pensamiento de Duarte

“El pueblo dominicano esta compelido a volver a sus orígenes, sus

orígenes están en el 27 de febrero de 1844 y el pensamiento de Juan Pablo

Duarte”, son las palabras introductorias de Roque Zabala durante un

conversatorio con un grupo de periodistas donde anuncia la circulación de

la segunda edición del libro 27 de Febrero, que forma parte de la Antología

Patriótica con La Trinitaria y sus Fundadores y SANCHEZ: 4 de julio de

1961.

Expresó que el pensamiento del fundador de la Patria y la nacionalidad

está muy difuso en la sociedad lo que ha facilitado el dominio de un

pensamiento social conservador que a pesar de ocupar la República

Dominicana un lugar preponderante en cuanto al asociacionismo en el

continente, pero muy rezagado en cuanto a los avances de la democracia y

la desigualdad social. Es la muralla que debemos demoler para que el

pueblo se convierta en los que es, “el mejor del mundo, aunque las grandes

mayorías lo desconocen.”

“Tenemos agua en cantidad que todavía más del 60% se va al mar y la

carencia de la población se puede comprobar en la demanda de los sectores

más deprimido que carecen del líquido; tierra fértil y sobre todo abundancia

en la explotación minera” lo que tienen las potencias mundiales, todas las

naciones desarrolladas del mundo, pero además con una ubicación

privilegiada en la geopolítica para comunicarse con los dos continentes de

mayor Producto Interno Bruto por aire y por el mar, América y Europa.

27 de Febrero es una investigación que se inicia el 22 de julio de 1795

con el Tratado de Basilea donde España sede a Francia la parte Este de la

isla de Santo Domingo, durante ese recorrido se debe mencionar la

independencia de Haití el 1ro. de enero de 1804, invasión de Dessalines en

1805, batalla de Palo Hincado en 1808, Junta de Bondillo donde se

incorpora a la autoridad de Fernando VII, Independencia Efímera en que

José Núñez de Cáceres separa la parte Este del dominio español, ocupación

haitiana el 9 de febrero de 1822, en 1828 Duarte sale a conocer el mundo y

realizar estudios, regresa en 1832 y el 16 de julio de 1838 escoge 8 jóvenes

formando la sociedad secreta la Trinitaria, movimiento de la Reforma en

Haití en 1843, y el 27 de febrero de 1844 Duarte a las 11:00 p.m. convoca

174 febreristas y proclaman una nación con el nombre de República

Dominicana, y una nacionalidad, dominicana. No fue el triunfo de los

conservadores como afirman algunos historiadores, fue el triunfo de Duarte

y los trinitarios.

Pero, un objetivo de un escritor es aportar novedades, 27 de Febrero no

solo tiene la especificidad de que cada autor define su pensamiento en su

obra, en este caso también es una de las pocas investigaciones que permiten

conocer un largo recorrido hasta llegar al momento en que se proclama la

República Dominicana como nación libre e independiente. También en ella

el lector puede conocer dos documentos de singular importancia en el

estudio de la historia dominicana, el manifiesto del 1ro. de septiembre de

1842 denunciando violaciones de los derechos humanos y su compromiso

con el combate para derrocarlo. Es el documento que llega a conocimiento

de Duarte y plantea unirse a los liberales haitianos liderado por Charles

Herard, derrotando a Boyer debilitad la fortaleza de la dominación haitiana

y concretizar su proyecto de la patria libre e independiente.

Otro documento casi desconocido es la carta que escribe Boyer el 13 de

marzo de 1843 al Senado de Haití presentando la renuncia donde se queja

del sacrificio de 25 años donde solo se había dedicado al poder conferido, y

dice, “Condenándome, al ostracismo voluntario, quiero eliminar toda

posibilidad de guerra civil, todo pretexto para la malevolencia. No forma

más que un voru: es que Haití sea feliz como mi corazón siempre ha

deseado.”

Pie de foto

Parte de las personalidades presentes en el acto de lanzamiento del libro de Roque Zabala, periodista, historiador y abogado, hijo distinguido de Las Matas de Farfán, egresado de la Escuela de Comunicación Social de la UASD.