Denuncian operación de bancas ilegales a pocos metros del Ministerio de Hacienda

SANTO DOMINGO. — Propietarios de bancas de lotería denunciaron que, a escasos metros del Ministerio de Hacienda, operan múltiples establecimientos de apuestas de manera ilegal, sin que —según afirman— las autoridades competentes hayan intervenido para hacer cumplir la ley.

De acuerdo con la Resolución No. 005-2019 emitida por el Ministerio de Hacienda, las bancas de lotería deben respetar una distancia mínima de 200 metros entre sí, disposición que, según los denunciantes, está siendo violada de forma reiterada en esta zona del Distrito Nacional.

Propietarios con décadas de experiencia en el sector indicaron que nuevos negocios han sido instalados a menos de 50 metros de distancia, sin cumplir con los requisitos legales ni con las obligaciones fiscales establecidas. Esta situación, aseguran, genera una competencia desleal que pone en riesgo la sostenibilidad de sus establecimientos.

“Llevo décadas en este negocio, pero un grupo poderoso de banqueros, con la complicidad de las autoridades, nos está llevando a la quiebra”, expresó uno de los afectados, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

Los denunciantes manifestaron que han elevado la situación ante el Ministerio de Hacienda, la DGII, la Fiscalía del Distrito Nacional y el Defensor del Pueblo, sin obtener respuestas concretas hasta el momento. Señalaron que desde la oficina del Defensor del Pueblo se habría solicitado un informe tanto a la Fiscalía como al Ministerio de Hacienda, sin que dichas instituciones hayan ofrecido contestación.

En ese contexto, hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga en el conflicto y disponga una investigación que garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

Los propietarios reiteraron que operan de manera formal, cumpliendo con el pago de impuestos, alquileres, salarios y demás compromisos, por lo que consideran injusto competir con negocios que, alegadamente, funcionan al margen de la ley.

“No podemos seguir sosteniendo nuestros negocios bajo estas condiciones. Pagamos impuestos, mantenemos empleos y cumplimos con las reglas, pero estamos siendo afectados por quienes operan ilegalmente”, concluyeron.

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