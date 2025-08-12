- Publicidad -
Nacionales

Ministerio de Trabajo reitera Día de la Restauración de la República no es laborable

PRIMICIAS DIGITAL12 de agosto de 2025
1 Menos de un minuto

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país, que el sábado 16 de agosto de 2025, fecha en la que se celebra el Día de la Restauración de la República, no se cambia.

En ese sentido, los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el domingo 17 del mismo mes, salvo los trabajadores que descansan los domingos, quienes se reintegrarán el lunes 18, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL12 de agosto de 2025
1 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Melanio Paredes: ¨Sería anacrónico volver al sistema de dos tandas de clases en RD¨

12 de agosto de 2025

Plancha encabezada por José Beato inscribe candidatura al CDP

12 de agosto de 2025

Obras Publicas dio mantenimiento durante el fin de semana al elevado Churchill–Kennedy

11 de agosto de 2025

Coopnaprensa aboga para que se le entregue el millón de pesos aprobado por el presidente Luis Abinader

11 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!