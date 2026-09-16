Los señalamientos presidenciales de Trump en AL

Por Luis Céspedes Peña

A Estados Unidos le está dando buenísimos resultados sus intervenciones para la elección de nuevos gobiernos, con sus señalamientos públicos a favor de candidatos presidenciales de América Latina, donde había gobernantes que no obedecían a sus intereses, fortaleciendo así su poderío político, económico y militar.

Los norteamericanos no votan en América Latina, pero los señalamientos del Presidente Donald Trump, de manera especial, están demostrando que sus intervenciones son eficaces.

¡Pero señalar candidatos presidenciales en países de América Latina o cualquier otra región del mundo, es una intervención en asuntos extranjeros! Claro que sí. El problema está en que el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, está interviniendo con su guerra a Ucrania, el gobernante chino, Xi Jinping, amenaza con invadir a Taiwán, y el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, está apoyando a los rusos con el envío de millares de militares para pelear en su conflicto con los ucranianos.

Como podemos observar, el mundo está dirigido por líderes políticos y militares intervencionistas en tierras extranjeras. Antes de la llegada al poder de Trump, la mayoría de los gobernantes de Estados Unidos había abandonado a América Latina, especialmente los demócratas, una potencia económica y política de trascendencia para el consumo de bienes o servicios. ¡Pero también estratégica militar!

Muchos países, como República Dominicana, que ya está trabajando en la producción de equipos militares, o Brasil, que es una gran industria del género, fueron dejados abandonados por Estados Unidos.

Hoy, América es codiciada, no sólo por el interés político, sino por el económico, con sus muchas riquezas naturales, incluyendo sus minerales. ¡Pero es cierto que América debe ser para los americanos! Los gobiernos demócratas, con su proteccionismo interno, dejaron prácticamente libre a América Latina.

¡Error que fue aprovechado por Rusia y China para expandir sus influencias comerciales en la región! ¡Y también la militar! Si se analiza, sin parcialidad, la incidencia de lo gobiernos republicanos en América Latina es muy favorable para el desarrollo de las inversiones nacionales y extranjeras.

Debemos recordar que el despegue económico de República Dominicana y otras naciones de la región, comenzó con la puesta en práctica de la Iniciativa para el Desarrollo de la Cuenca del Caribe, en la década de los 80, que también se conoció como Plan Reagan, una gran obra del gobierno republicano de Estados Unidos.

Nuestro Presidente, Luis Abinader, es un gobernante de confianza de Estados Unidos. Aunque el Presidente afirma que no buscará una nueva repostulación, lo cierto es que eso sólo se descarta cuando falten seis u ocho meses para las elecciones. Abinader, que es sumamente estratégico, está consciente de que desde que él dijo que no aspira a otra reelección, la popularidad del PRM disminuyó considerablemente.

¡El problema está en que el PRM no presenta un candidato o candidata fuerte para competir con el PLD o la FP! Es cierto que la esposa del Presidente, Raquel Arbaje, podría ser una sustituta.

Con su estadía en el Cibao, Abinader también busca fortalecer sus alianzas con determinados sectores políticos, como es el caso de Justicia Social, los empresarios y otros círculos sociales. Justicia Social tiene buenos candidatos para las Alcaldías y Distritos Municipales, como es el caso de Tamboril, con el alcalde Anyolino Germosén.

Los poderosos del PRM propagan la figura de David Collado como el posible vencedor de la venidera convención, pero éste no está entre los confiables de Donald Trump. Está demostrado que los candidatos señalados públicamente por Trump, son los que están ganando las elecciones en los diferentes países de América Latina. La última victoria de Trump fue la de Colombia, en las elecciones presidenciales recientes.

Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también aparece entre los aspirantes presidenciales de confianza de Estados Unidos. Hay que admitir que el PRM tiene problemas estructurales graves, pero el Presidente viajó a Santiago para escuchar directamente las observaciones de diferentes sectores. El Cibao, con Santiago a la cabeza, es el “motor” político del gobierno.

El PRM tiene muy pocos medios de comunicaciones a su favor en Santiago y el Cibao. ¡Es que la mayoría de funcionarios que manejan presupuestos, tienen las puertas cerradas! La publicidad se está quedando entre los mismos funcionarios y algunos muy cercanos. Lo mismo ocurre en Santo Domingo.

Hay que admitir que el PLD, en materia de atenciones a los comunicadores se manejó mejor, porque al comunicador que no le daba una publicidad, le nombraba un familiar en el Estado o le solucionaba con cualquier otra medida. ¡Es bueno que el Presidente sepa eso!

También se requiere que el gobierno tome en cuenta a la base del PRM, porque la mayoría sigue fuera de la administración pública y sus Ayuntamientos. Nombrar a dirigentes de la base del PRM en las instituciones ligadas a la agropecuaria, es una exigencia. ¡Como en otras!

El problema está en que el gobierno sigue nombrando a empresarios para dirigir al Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y otras dependencias del género.

¡A los empresarios no les interesa trabajar para aumentar la producción de alimentos, porque eso compite con sus intereses! Los altos precios de los alimentos y las medicinas son letales para la continuidad del gobierno. Con las obras que sigue desarrollando el gobierno, si mejora los precios citados y logra contar con el apoyo de la mayoría de comunicadores, no hay duda de que el PRM llegará en primer lugar a las elecciones del 2028.

Leonel Fernández, el llamado modernizador del Estado, fue tres veces presidentes del país, lo que a decir de la versión puesta en boca de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, en su viaje a Santiago, ya ese gobernante le hizo sus aportes al país, por lo que no está de acuerdo con otra postulación suya.

Pero la FP también tiene a su hijo, el senador Omar Fernández. El PLD tiene a Ramón Ventura Camejo, Francisco Javier García y otros. Pero en el PRM sigue pujando, con muchas posibilidades, la hija del hoy ex Presidente Hipólito Mejía, Carolina, lo que hace un bonito escenario.

¡Gracias por leernos!

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