Docente UASD insta a directivos medios de comunicación priorizar responsabilidad social y formación profesional

Instó a las corporaciones periodísticas a entender que si no representan los intereses de los ciudadanos comunes, éstos los bajarán de sus preferencias y favorecerán las plataformas

“Los resultados del Informe 2026 sobre consumo de noticias donde las plataformas de videos y redes sociales alcanzan la supremacía en la preferencia de las audiencias a escala continental tiene que colocar a los directivos de corporaciones mediáticas en reflexión, para que prioricen la responsabilidad social de los medios, la formación profesional y volver a la representación de la población ante los abusos de poder”, afirmó Marina Aybar Gómez, docente de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.

Recordó que en el reciente informe del Instituto Reuters, las plataformas de videos y las redes sociales son las primeras fuentes que emplean los públicos de 48 mercados a escala continental para consumir noticias, “incluso por encima de las plataformas de los medios tradicionales”.

Aybar Gómez recordó que los medios de comunicación son la interfaz entre la población y los sectores hegemónicos, políticos y económicos, por lo que su responsabilidad social en cada país y en el mundo es vital para el fortalecimiento democrático.

“Es urgente que todo el sector comunicacional haga conciencia del papel protagónico que está llamado a representar el periodismo profesional como técnica de comunicación masiva mediante la cual se desempeñan las funciones de informar, orientar, entretener y educar en estos tiempos de profundas complejidades”, sostuvo la catedrática e investigadora.

Aybar Gómez recalcó que sin medios de comunicación responsables y sin personal calificado profesionalmente, se reducen las posibilidades de alcanzar valores como la justicia, la paz, la democracia. “Si se debilitan los medios de comunicación, desaparecen fuentes de empleos de los periodistas”, afirmó.

Al respecto, recordó a los estudiantes de comunicación social y a los periodistas recién graduados que deben desarrollar sus proyectos de comunicación y se proyectarse profesionalmente, a la vez que crean sus propias fuentes de empleo.

Instó a las universidades, especialmente a las escuelas de Comunicación Social a crear ciclos formativos para influenciadores y motivarlos para que concluyan las carreras de grado y de postgrado, para así conocer la esencia de los ciclos comunicacionales y las diferentes diferencias existentes entre las técnicas comunicacionales.

“Tomando como referencia el Informe 2026 del Instituto Reuters, la Fundación Gabriel García Márquez señala como debilidades de los medios de comunicación la pérdida del control de la distribución, la pérdida de la batalla por la atención y desafíos de confianza. Esta entidad sugiere a los medios superarlas mejorando sus coberturas y buscando nuevas formas de llegar a quienes los necesitan”, afirmó Marina Aybar Gómez.

Foto:

Marina Aybar Gómez, docente Escuela de Comunicación Social, UASD, aspirante a la coordinación Cátedra de Redacción y Medios

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