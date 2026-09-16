Abogado Domingo Rojas Pereyra aspira a juez SJC

Santo Domingo. El abogado Domingo Rojas Pereyra, con tres décadas de ejercicio profesional, presentó su postulación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ser considerado como juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Rojas Pereyra depositó este martes 15 de septiembre su cuestionario de aplicación y la documentación requerida dentro del proceso de evaluación de postulantes abierto por el CNM. En su expediente se define como exjuez incorporado a la carrera judicial y abogado en ejercicio privado, socio gerente de la firma Rojas Nina-Pereyra Abogados Consultores y en la actualidad se desempeña como director jurídico del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

En su trayectoria académica y judicial el jurista acumula una extensa experiencia vinculada principalmente al derecho civil y comercial, responsabilidad civil, derecho administrativo y penal.

De acuerdo con la documentación presentada ante el Consejo, es egresado de la Universidad Central del Este (UCE), donde obtuvo un doctorado en Derecho en 1995. También realizó una maestría en Diplomacia en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), un Post Grado en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y estudios especializados en Instituto OMG y Barna Business School.

Asimismo fue Juez de Paz 1998-2001 y de Primera Instancia en el área civil y comercial de 2001-2006.

Fue abodado externo de Codetel, Director Jurídico del Ayuntamiento de Villa Altagracia y presidente la Comisión de Apelaciones de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol).

Vínculo social y comunitario.

En su expediente también se consigna una prolongada creación y participación en Organizaciones No Gubernamentales:

Fundador y presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, fundador y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Domínico-Mexicana, fundador y presidente de la Fundación Nacional de la Juventud y en la actualidad es el Director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (Cddh).

Experiencia litigiosa y judicial

el abogado reportó que aproximadamente el 65% de su práctica litigiosa corresponde a asuntos civiles y comerciales, mientras que el 30% se relaciona con derecho penal. También registra experiencia en materia administrativa, electoral e inmobiliaria.

En cuanto a su experiencia ante las distintas instancias judiciales, indicó que alrededor del 50 % de los casos en los que ha intervenido corresponden a primera instancia, otro 30 % a cortes de apelación y un 20% a la Suprema Corte de Justicia.