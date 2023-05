Miles marcharon junto a la Fuerza del Pueblo por una vida «digna»

SANTO DOMINGO.- Miles de personas participaron este lunes en una marcha convocada por el opositor partido Fuerza del Pueblo (FP) en la que se reclamó el derecho a «una vida digna», al conmemorarse este primero de mayo el Día Internacional del Trabajador.

La caminata, encabezada por el presidente de la entidad, el ex presidente de la República, Leonel Fernández, y la secretaria de Asuntos Laborales, Nélsida Marmolejos, partió de la explanada oeste del puente de la 17.

Tocó los sectores Gualey, Espaillat, 24 de Abril, 27 de Febrero, María Auxiliadora, La Incineradora, Villa Francisca y San Carlos, entre otros de la parte alta del Distrito Nacional. Concluyó en el Malecón de Santo Domingo.

Anteriormente FP había realizado una actividad similar con motivo del Día de la Juventud. Según este partido, en la misma participaron más de 10 mil jóvenes que abarrotaron la calle El Conde.

LEONEL DICE CRISIS AFECTA TRABAJADORES DOMINICANOS

Fernández declaró que los trabajadores son la clase más afectada por la «profunda crisis» que afecta diferentes niveles en el país. «No hay dinero circulando en la República Dominicana y a la Tarjeta Supérate ahora le llaman la Tarjeta Desespérate».

También se refirió a las condiciones de violencia que, dijo, afectan a los dominicanos «todo el pueblo vive una especie de arresto domiciliario, por miedo a ser asaltado. Sin embargo el gobierno solo hace promesas y salen titulares de prensa con planes de los que luego no se muestran resultados».

Fernández dijo que una muestra más de la «ineptitud e ineficiencia» del actual gobierno es que no puede garantizar la vida de los recién nacidos en la República Dominicana y, a pesar de que los niños mueren no toma las medidas para que eso no siga sucediendo.

Señaló además que a pesar de que en los gobiernos que encabezó se habían reducido los viajes ilegales, «hoy vemos con pesar que han vuelto los viajes en yolas y que buscan otras rutas por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Resulta que este es el gobierno del retroceso y la angustia para el pueblo dominicano», dijo.