- Publicidad -
Eléctricas

Mientras el país enfrentaba un apagón nacional, Las Galeras mantuvo su servicio gracias a su generación local

PRIMICIAS DIGITAL2 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

Las Galeras, Samaná.- Ayer, gran parte del territorio nacional experimentó una interrupción significativa del servicio eléctrico, afectando a millones de usuarios en distintas regiones del país, incluyendo zonas donde se experimentó un apagón de hasta14 horas. Sin embargo, en el distrito municipal de Las Galeras la situación fue distinta.

Gracias a su capacidad de generación local, las redes operadas por la Compañía de Luz y Fuerza lograron mantener la continuidad del suministro eléctrico en la comunidad, mitigando los efectos del evento que impactó a zonas dependientes exclusivamente del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Esta resiliencia es posible gracias a una matriz energética diversificada instalada en la zona, que combina un centro de generación térmica con capacidad de 6.6 MW, complementado por 900 KW de generación solar y 275 KW de energía eólica. La integración de estas fuentes permite mayor flexibilidad operativa y fortalece la capacidad de respuesta del sistema local ante contingencias externas.

Un modelo de resiliencia energética local

La operación eléctrica de Las Galeras constituye un referente de resiliencia. Al contar con infraestructura de generación in situ, el sistema posee un mayor grado de autonomía frente a perturbaciones externas.

Este enfoque reduce la dependencia inmediata del sistema de transmisión nacional, facilita una respuesta más ágil ante eventos imprevistos y contribuye a la estabilidad del servicio tanto para los residentes como para el sector turístico.

Para comunidades con alto potencial turístico y crecimiento sostenido, como es el caso de Las Galeras, la continuidad del suministro eléctrico resulta esencial para la actividad económica, la seguridad y la calidad de vida.

Compromiso con la mejora continua

Desde la operación local se continúa trabajando de manera permanente para fortalecer la confiabilidad del sistema, optimizar la eficiencia operativa y avanzar progresivamente hacia soluciones energéticas cada vez más sostenibles, en coherencia con la visión de desarrollo de la zona.

Eventos como el ocurrido hoy reafirman la importancia de invertir en infraestructura energética robusta, flexible y diversificada, especialmente en territorios con características geográficas particulares. La experiencia de Las Galeras evidencia cómo una matriz que integra generación térmica, solar y eólica puede consolidarse como un ejemplo nacional de resiliencia energética y sostenibilidad territorial.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL2 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

InterEnergy Group anuncia cambios

1 de marzo de 2026

RD Hoy en Primicias 2026, Abinader rinde cuentas, resalta logros y planes de gestión en actos oficiales, inauguración del Metro SDO, gobierno con muchos frentes en comunidades RD, nuevo apagón general, atracos, incendios, cierre de empresas, quejas por falta de dinero en las calles, presidente Abinader en pueblos, grandes logros en el Banco de Reservas, baja en el dólar, oposición más enérgica, despiden febrero

27 de febrero de 2026

Segundo apagón general en menos de último cuatrimestre en RD impacta economía y otros sectores

26 de febrero de 2026

CUED destaca que las EDE invierten RD$1,488 milones en mejoría de calidad y estabilidad del servicio de electricicad

25 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!