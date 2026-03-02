Mientras el país enfrentaba un apagón nacional, Las Galeras mantuvo su servicio gracias a su generación local

Las Galeras, Samaná.- Ayer, gran parte del territorio nacional experimentó una interrupción significativa del servicio eléctrico, afectando a millones de usuarios en distintas regiones del país, incluyendo zonas donde se experimentó un apagón de hasta14 horas. Sin embargo, en el distrito municipal de Las Galeras la situación fue distinta.

Gracias a su capacidad de generación local, las redes operadas por la Compañía de Luz y Fuerza lograron mantener la continuidad del suministro eléctrico en la comunidad, mitigando los efectos del evento que impactó a zonas dependientes exclusivamente del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Esta resiliencia es posible gracias a una matriz energética diversificada instalada en la zona, que combina un centro de generación térmica con capacidad de 6.6 MW, complementado por 900 KW de generación solar y 275 KW de energía eólica. La integración de estas fuentes permite mayor flexibilidad operativa y fortalece la capacidad de respuesta del sistema local ante contingencias externas.

Un modelo de resiliencia energética local

La operación eléctrica de Las Galeras constituye un referente de resiliencia. Al contar con infraestructura de generación in situ, el sistema posee un mayor grado de autonomía frente a perturbaciones externas.

Este enfoque reduce la dependencia inmediata del sistema de transmisión nacional, facilita una respuesta más ágil ante eventos imprevistos y contribuye a la estabilidad del servicio tanto para los residentes como para el sector turístico.

Para comunidades con alto potencial turístico y crecimiento sostenido, como es el caso de Las Galeras, la continuidad del suministro eléctrico resulta esencial para la actividad económica, la seguridad y la calidad de vida.

Compromiso con la mejora continua

Desde la operación local se continúa trabajando de manera permanente para fortalecer la confiabilidad del sistema, optimizar la eficiencia operativa y avanzar progresivamente hacia soluciones energéticas cada vez más sostenibles, en coherencia con la visión de desarrollo de la zona.

Eventos como el ocurrido hoy reafirman la importancia de invertir en infraestructura energética robusta, flexible y diversificada, especialmente en territorios con características geográficas particulares. La experiencia de Las Galeras evidencia cómo una matriz que integra generación térmica, solar y eólica puede consolidarse como un ejemplo nacional de resiliencia energética y sostenibilidad territorial.

