POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Quiero expresar públicamente mi solidaridad con el expresidente

Danilo Medina quien acaba de anunciar valientemente que ha sido

diagnosticado con cáncer de próstata, enfermedad esta que según los

oncólogos puede ser tratada con buenos resultados.

Yo en particular fui diagnosticado hace unos días con ese tipo de

cáncer de próstata y estoy en manos de especialistas de la clínica Abreu

quienes me están aplicando 44 radioterapias que podría evitar se extienda a

otros órganos por lo que podría convivir con la enfermedad.

He tomado con calma la situación sin alterar mi forma de vida, tal y

como me han sugeridos los médicos especialistas, clara está a sabiendas que

el cáncer no se cura pero se puede tratar y prolongar la vida útil de las

personas afectadas, lo que trato de entender.

Por eso mi solidaridad con el ex presidente Danilo Medina al hacer

público que ha sido diagnosticado con cáncer de próstata, algo que no debe

ser ocultada y por el contrario enfrentarlo con valentía y con mucha fé en

Dios que es el que tiene la última palabra, Dios, Dios y Dios.