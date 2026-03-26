Mario Díaz propone suspensión de licencias y aplicación de sanciones a sindicatos que aumenten pasajes pese a subsidios del Estado

Santo Domingo, República Dominicana. – El dirigente sindical y abogado Mario Díaz propuso este jueves la suspensión temporal de licencias de operación y la aplicación de sanciones administrativas a aquellos sindicatos de choferes que, pese a recibir el beneficio del bono gas o gasoil compensado por el Estado, dispongan de manera unilateral aumentos en los precios de los pasajes.

Díaz, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), afirmó que dichas prácticas constituyen una falta de prudencia en estos momentos de crisis además violan la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual establece que las tarifas del transporte de pasajeros deben ser previamente autorizadas por el (INTRANT).

En ese orden, agregó que el sector transporte no aplicará aumentos en los precios del pasaje ni en los fletes de carga, en respeto al momento de crisis internacional actual, pero esperan que el gobierno adopte algunas medidas que tiendan a evitar un aumento desproporcionado en los costos operativos de la flota vehicular del transporte de pasajeros y de cargas del país, ya que los aumentos de precios de los derivados del petróleo están golpeando la capacidad operativa y económica del sector transporte.

Díaz manifestó su apoyo a que el Gobierno congele el precio del gasoil regular mientras se mantenga vigente la última factura petrolera, tal y como se ordenó congelar el precio del Gas Licuado del Petróleo, ya que esa medida permitiría sostener la operatividad del sistema de transporte de pasajeros y de cargas.

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