Magnolia Núñez satisfecha con su participación en X Premios PLATINO

La actriz dominicana Magnolia Núñez, expresó que ha sido una gran experiencia haber llegado tan lejos en la X edición de Premios PLATINO, realizados el pasado 22 de abril en Madrid, en la que resultó nominada en el renglón de Mejor Interpretación Femenina por su participación en la película dominicana Carajita.

A pesar de no resultar ganadora del preciado galardón, en la primera oportunidad que nuestro país ha obtenido en esta categoría, la intérprete dijo que ha sido una ocasión de celebración para el talento de esta gran fiesta del cine iberoamericano y todas las naciones que lo conforman.

La artista comentó que estamos en buen camino y llama a que se siga mejorando cada vez el cine dominicano con producciones que pongan de manifiesto los diversos matices de nuestra cultura y resalten lo que nos hace diferentes.

“Esta ha sido una gran experiencia para mí y siento que salí cargada con mucho crecimiento, experiencias y anhelos de seguir trabajando en lo que amo. Con dignidad y orgullo he representado la República Dominicana en la X edición de los Premios PLATINO», señaló Magnolia.

«He puesto en alto nuestra bandera con un rol que me retó y, con el que pude expandir mis cualidades actorales. Ha sido una gran contienda y me place haber compartido la nominación con figuras internacionales de gran trayectoria.” expresó Núñez.

Aunque nació y creció en los Estados Unidos, como hija de dominicanos para ella fue un honor llevar sus raíces caribeñas a esta importante premiación.

«El hecho de que pude poner en alto mis raíces dominicanas, a pesar de no haber nacido en el país, abrazando los orígenes y la cultura de mis padres, a mi juicio tiene aún mucho más valor», reiteró.

En cuanto a sus proyectos, comentó que recientemente ha trabajado en una coproducción extranjera que está próxima a ser estrenada, y cuyos detalles podrá proporcionar más adelante.

Esta distinguida actriz, desde siempre ha resaltado la importancia que tiene para ella ponerse en la piel de personajes complejos, que la reten como profesional; y su participación en Carajita junto con todo el elenco, no fue la excepción.

El proceso de aprendizaje de Magnolia inició con talleres y entrenamientos en el teatro hispano en New York, y esto la llevó a seguir sus estudios en la escuela Stella Adler Acting Conservatory, donde consiguió sus primeros trabajos actorales en el cine independiente.

La actriz, también, actuó en las series de televisión norteamericanas NCIS New Orleans y Zero Zero Zero.