LUIS HERNANDEZ CONFÍA POBLACIÓN TRADUCIRÁ EN VOTOS SIMPATIAS EXPRESADAS A FAVOR DE LEONEL FERNÁNDEZ Y LA FUERZA DEL PUEBLO

El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) Luis Hernández dijo

que está convencido de que el doctor Leonel Fernández saldrá victorioso en

el 2024, por el respaldo mayoritario de la población dominicana que está

decidida a llevarlo nuevamente al poder.

En efecto, Hernández confió que el apoyo masivo a Fernández de distintos

sectores de la sociedad se traducirá en votos en las próximas elecciones.

Este respaldo masivo—apreció– queda confirmado con los sondeos

y encuestas sobre preferenciales electorales que hacen diferentes medios

de comunicación y empresas en República Dominicana.

El miembro de la dirección central de La Fuerza del Pueblo ( FP) y ex

Director General de Presupuesto resaltó que todas las mediciones destacan

el crecimiento sostenido del partido y sitúan a Fernández en una posición

cimera, privilegiada, en las preferencias del mercado electoral,

Indica que la gente, de manera mayoritaria, reconoce el legado de la gran

obra de gobierno de Fernández, la transformación, la modernización, el

progreso que imprimió al país, por lo que quiere que vuelva a tomar las

riendas para continuar y dar mayor impuso al desarrollo de la nación.

Señaló que Fuerza del Pueblo y su líder, el ex presidente Leonel Fernández

encarnan los reclamos ciudadanos de nuevas reorientaciones, para que el

país siga transitando por el camino seguro, apartado de las

improvisaciones.

Subraya que la visión de estadista del ex presidente Fernández y el legado

de sus gestiones de gobierno representan el camino seguro para la nación

dominicana, para superar las situaciones problemáticas que vivimos los

dominicanos en distintos órdenes.

Refirió que en distintas etapas el líder de Fuerza del Pueblo, armado de su

estatura política, su calidad de estadista y su visión de futuro, supo dar los

pasos necesarios, recuperar la nación y reencauzarla por la ruta de la

modernidad, del desarrollo y del progreso.

Apuntó que las actividades que ha venido realizando la Fuerza del Pueblo,

muchas encabezadas por Leonel Fernández ,tienen una gran acogida tanto

dentro como fuera del país, y se han constituido en

verdaderas expresiones de apoyo de la población, lo que le garantiza un

excelente posicionamiento para el éxito en la jornada electoral del 2024.

Hernández expresó que desde ya se observa un ambiente favorable a nivel

nacional, y crece una sólida estructura de apoyo de los distintos sectores de

la sociedad para llevar al doctor Leonel Fernández al triunfo en las

elecciones del 2024, y tome las riendas del poder para bienestar de la

nación dominicana y de la población en general.