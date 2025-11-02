Luis “El Gallo” ve preocupante brote de cólera en Haití, y pide cordón sanitario en la frontera

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy que es altamente preocupante la detección de un brote de cólera en Haití, y llamó a garantizar la salud de los dominicanos.

Enfatizó que la llegada de indocumentados haitianos a territorio dominicano puede servir de foco de contagio, por lo que se deben tomar estrictas medidas de control sanitario en la frontera.

Dijo que las pésimas condiciones sanitarias en que vive más de un millón de desplazados en Haití, por la lucha de pandillas, hace que el cólera se propague con facilidad, ya que se contrae en la comida en mal estado y los ríos contaminados.

Señaló que es hora de toma urgentes medidas sanitarias, debido a la rápida propagación del cólera y sus efectos nocivos para la salud, que pueden llegar a ocasionar la muerte del paciente.

De ahí el llamado a las organizaciones sanitarias dominicanas para que en el acto dispongan medidas de emergencia a todo lo largo de la frontera, para evitar la entrada de indocumentados, y hasta con permiso legal, para evitar que la bacteria afecte a la República Dominicana.

Pidió que se tienda un cordón sanitario de emergencia en la frontera, para prevenir por el brote de cólera desatado en Haití.

Indico que los informes de organismos médicos internacionales informan que de nuevo Haití está sufriendo un brote de cólera, que hasta el momento ha ocasionado la muerte de más de una docena de personas.

El Cólera es una infección diarreica aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae, que generalmente se contrae a través de alimentos o agua contaminados.

Hoy los contaminados ríos haitianos están desbordados por las lluvias del huracan Melisa, por lo que las medidas sanitarias son de emergencia.