Luis “El Gallo” pide continuar sin pausas, la línea de deportación de ilegales

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, pidió hoy continuar con la deportación de haitianos ilegales, y ponerse sobre aviso con manifestaciones seudo-patrióticas, que solo buscan crear malestar al gobierno.

Afirmó que los ilegales no tiene derecho a vivir, trabajar, o estar en territorio nacional, porque a cada país le toca fijar las reglas de juego en su territorio y en sus valores patrios y nosotros no queremos ilegales.

Dijo que ni un segundo debe haber de pausa, para seguir buscando indocumentados, y de inmediato ser repatriados, con todo el trato humano posible, y respeto a su condición de ser humano.

Reafirmó que no se justifica cuando hay de por medio una virtual guerra civil en Haití, con miles de ilegales en el país,y una política de deportación, pedir una cuota de 250 mil braceros para la agroindustria.

El país tiene en estos momentos que fortalecer su seguridad, su territorio, y no se puede hacer de la vista gorda con sectores que únicamente piensan en sus intereses económicos.

Dentro de la situación actual haitiana y el panorama dominicano, ni un solo bracero, legal o ilegal, se le debe facilitar a los agroindustriales.

Este sector, enfatizó, lo que tiene es que crear condiciones para que los dominicanos se integren, tanto a la producción agropecuaria, como a la industria de la construcción.

No es que el dominicano sea un vago o irresponsable, es que las condiciones de trabajo en ocasiones no están bien diseñadas y no ofrecen perspectivas de mejoría individual o colectiva.

Lamentó que instituciones de la sociedad civil, patrocinadas por partidos políticos, guardaran silencio durante mucho tiempo sobre la situación haitiana, y ahora se lanzan a la palestra con movilizaciones, levantando la bandera nacional.

Pero esas manifestaciones, agregó, están dirigidas a desestabilizar al gobierno, antes que en proponer una lucha abierta contra la injerencia extranjera.

Afirmó que sería un desacierto que esos sectores ligados al partidismo y la sociedad civil, tomen las calles en actos de protesta, que buscan desestabilizar al gobierno y entrar cuñas hacia el caos social.

Apuntó que esos objetivos no los van a lograr y siempre tendrán de frente a los sectores patrióticos nacionales, con la UDC a la cabeza.