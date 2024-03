Luis Abinader, cuatro años más

Por Roque Zabala

Al comenzar los últimos seis meses para el proceso electoral, la oposición

olfateaba la fortaleza de Luis Abinader para la repostulación a un segundo

periodo lo que alborota y anuncian la formación de Rescate RD-PLD, FUPU

Y PRD que la ausencia del liderazgo en el acto, Leonel Fernández y Danilo

Medina creaba fisura y desconfianza en la población.

Inician mal, y la gente dice que lo que “mal comienza mal termina”, no hubo

la necesidad de esperar mucho, en las elecciones del 18 de febrero sufren

una de las derrotas más humillante de la oposición en la historia política,

entre el PRM y aliados de 158 municipios obtuvieron 135, y cuando nos

vamos a la cabeza de provincia la situación es peor.

Pero finalizado el anterior proceso se esperaba un cambio de estrategia,

aunque persisten en ir separado para realizar una campaña en tres frentes

y quien sabe disminuir la fortaleza del partido oficial lo cual no resulta tan

descabellado como piensan algunos. No obstante, se encuentran con dos

dificultades: no es su momentum y tampoco ninguno de los posibles

candidatos tienen el encanto y el ángel que debe acompañar la victoria.

Paso a paso se demuestra que la división es más profunda de lo que la gente

percibía, en la critica a las elecciones, mientras el PLD afirma que se

compraron 600 mil cedulas, la FUPU en una declaración de su presidente

dice que se desarrolló una política para que se produjera una gran

abstención que lo perjudicó. Igual divergencia se produce en la crítica al

magistral discurso del presidente el 27 de febrero, donde expone sus

realizaciones y cifras de la economía muy positiva acorde con las

evaluaciones de organismos internacionales.

El doctor Joaquín Balaguer acuñó la frase que en “política no hay enemigos

sino adversarios”, pero la regla más estricta tiene su excepción, es posible

que sea la situación en el presente, la frase de Danilo Medina “el Estado me

venció” y otras cosillas en su gestión de gobierno crearon una barrera

infranqueable que tiene su colofón con la llegada de Quirino y sus

acusaciones, el cual sumerge al expresidente Fernández en el momento

más difícil de su vida. Algunas confidencias obtenidas de colaboradores

cercanos nos lo confirmaron. Cuando un hombre de la formación,

educación y decencia niega el saludo al mas poderoso funcionario palaciego la gestion de Danilo Medina en una funeraria

lo dice todo, se le sindica como el supuesto ejecutor del protocolo para su regreso y

que el aparataje en el recibimiento pone al descubierto el alegado padrinaje del

gobierno.

Entonces debemos concluir que resulta más que imposible una alianza real

y efectiva entre las partes, debido a la falta de confianza reflejada después

de las elecciones, donde algunos candidatos de ambas organizaciones dicen

que no votaron según lo pactado lo que aumenta la dificultad a futuro.

Desde el 30 de mayo de 1961, después de la muerte de Rafael Leónidas

Trujillo Molina, la democracia ha avanzado significativamente, aunque no

alcanza los postulados de los dos doctrinarios que más han aportado al

sistema, Rousseau y Montesquieu, todavía tenemos algunos retos

pendientes. El PRD inicia en el 1978 un proceso de apertura y la aprobación

de la Ley No. I es un manifiesto de la democracia, pero el desconocimiento

de la profundidad del problema impide la realización de las

transformaciones, hoy llegamos a un descreimiento a la clase política en un

amplio segmento de la población.

El 16 de agosto del 2020 Luis Abinader es juramentado en la presidencia y

sus ejecutorias ponen de manifiesto un viejo anhelo de la población, el

emblema de su gestión es la honestidad, justicia y transparencia, pero sobre

todo, tiene el oído en el corazón del pueblo, escucha la gente. Sabe admitir

que se equivoca, otros hacen las cosas porque son jefe y no tienen que dar

explicación de lo que hacen.

El mundo atraviesa uno de los momentos más difícil, la epidemia del Covi-

19 hace estragos, el programa desarrollado por el gobierno de Danilo

Medina es muy limitado en el control de la enfermedad, pero a su llegada

adquiere todas las vacunas que necesitaba para inocular al universo y

afinando un equipo del sector salud logra éxitos a la mayor brevedad,

mereciendo el elogio de los organismos internacionales por su control

efectivo, emulado por algunas naciones debido a la baja cantidad en el

contagio como en los fallecidos por la patología.

No bien se había controlado la epidemia, estalla la guerra entre Rusia y

Ucrania, el 24 de febrero del 2022 fuerzas del ejército ruso penetran a esa

nación, varios renglones importantes de la de la economía mundial sufren

los efectos del conflicto sobresaliendo la industria, el turismo y sobre todo

la agricultura produciendo una crisis alimentaria. La escasez hace presencia

en las grandes naciones y nueva vez asume el reto y en reunión con el

equipo agropecuario acomete un amplio programa de preparación de

tierra, entrega de semillas y financiamientos oportuno y el país no solo logra

la abundancia alimentaria, también con uno de los niveles inflacionario más

bajo de América.

En el turismo la situación es peor, experimenta una disminución que

arrodilla las naciones que tienen en esta industria uno de los que más

aportan a su PIB. El Ministerio de Turismo, el Banco de Reservas y Seguro

Banreservas firman un acuerdo de colaboración y todo turista que visite el

país entre el 15 de septiembre al 31 de diciembre del 2020 recibirá un

seguro gratis que incluye el Covi-19. El presidente visita las principales

zonas turísticas, comienza la apertura de hoteles y una recuperación

acelerada provoca que el mundo fije la vista en el fenómeno milagroso, el

Secretario General de la Organización Mundial del Turismo -OMT- Zurab

Pololikasvili visita el país en varias oportunidades y realiza en Punta Cana la

XXVI reunión de los ministros de turismo de América.

La República Dominicana había aquilatado la dimensión de este hombre,

que no les huye a los problemas, lo enfrenta. Su sensibilidad social lo

demuestra acometiendo grandes proyectos que impactarían a sectores

muy disminuido tales como un seguro de salud para el 98% de la población,

por fin despega Bahía de las Águilas, en 10 años cambiará el mapa de la

pobreza en el lejo y olvidado Sur; termina el embalse de Monte Grande y

anuncia la licitación para completar la infraestructura que distribuirá el

agua para la producción agrícola, energía limpia y los acueductos del área;

la construcción de dos puertos en Manzanillo, uno para el turismo y otro

para la exportación, también un gran proyecto de energía renovable que

sobrepasa los 200 megavatios.

Por todo esto logros y los anunciados para ejecutar, Luis Abinader 4 años

más.