Líderes hispanos valoran celebración en NY de XXlV Cumbre Latinoamérica

NUEVA YORK.- Líderes hispanos de varios países (RD, Ecuador, Colombia, México y Perú) valoraron en esta ciudad la celebración de la XXlV Cumbre Latinoamérica de Marketing Político y Gobernanza.

En dicho cónclave, efectuado el pasado fin de semana, se plantearon temas políticos, de la gobernanza y democracia en América Latina.

La mayoría de ellos coincidieron en manifestar que el resultado de dicha «Cumbre» sirve como base para el fortalecimiento del sistema democrático en cada uno de los países que representan, al comprometerlos con el desarrollo del mismo.

“La importancia que estamos viviendo todos estos países latinoamericanos es para ver cómo se puede mejorar la vida de toda la gente. Asimismo, en estos momentos donde la democracia se ve cuestionada en varios países del mundo, este tipo de eventos ayuda a crear un ambiente donde las instituciones generen soluciones”, dijo uno de los participantes.

“El éxito que la cumbre ha tenido, no solamente es su celebración, que a parte de la política también tiene que ver con el proceso de desarrollo de los países de Latinoamérica, lo cual se está discutiendo a nivel global”, agregó.

Del Perú participaron Francisco Javier Zapata, empresario, contador público y político revelación del año; Milagros Bazán Espinosa y Eddy Elizabeth Córdova Rivera, contadores públicos, por sus destacadas trayectorias profesionales.

También se distinguieron Agustín Borja Pozo, decano de ciencias sociales en la Universidad Católica de Cuenca (Ucacue), en Ecuador.

Asimismo, el cónsul dominicano en NY, Jesús Vásquez; el comisionado de Transporte (DOT-NYC), Ydanis Rodríguez, por su destacada trayectoria profesional y política en la Gran Manzana; el reverendo Rubén Díaz, por su gran trabajo comunitario en beneficio de las comunidades latinas en Estados Unidos, y Rafael del Toro, director de Goya Foods, Inc.

Francis Lorenzo, empresario y diplomático, por su compromiso en el avance de objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas; Eliazar Reynoso, presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore); y Alexander Rodríguez, alcalde de La Otra Banda, provincia Altagracia, en RD, como alcalde del año en el país caribeño.

Por Colombia fueron Iván Mauricio Soto, ex alcalde de Barrancas, por su destacada función durante el ejercicio municipal, y Rolando González, concejal de Bogotá, como político revelación del año.

La «Cumbre», cuyos presidentes Ejecutivo y Honorífico son Jaime Narváez Piña y Víctor Dumet, se efectuó en uno de los salones exclusivos del Millennium Hilton New York One UN Plaza, ubicado en la calle 44 con la Primera Avenida, en Down Town Manhattan.

Ambos fueron distinguidos por sus liderazgos en Latinoamérica y presidir con esmero la Cumbre Latinoamericana durante 24 años, fortaleciendo la democracia regional.