Líderes empresariales destacan a Santiago como polo de inversión en turismo y comercio

Miguel Barletta, presidente de Grupo Ambar, y José Miguel González, presidente ejecutivo de Centro Cuesta Nacional, señalaron que Santiago está viviendo una transformación acelerada que la posiciona como un epicentro de inversión turística y comercial en la región.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) celebró su tradicional almuerzo en Santiago de los Caballeros, donde los destacados empresarios Miguel Barletta, presidente de Grupo Ambar, y José Miguel González, presidente de Centro Cuesta Nacional, fueron los oradores invitados. Bajo el tema “Santiago, Potencial para la Inversión Hotelera y Comercial”, el encuentro congregó a líderes empresariales, autoridades y miembros de la Cámara, en un espacio de alto nivel enfocado en impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad de la Región Norte.

Durante su participación, Miguel Barletta destacó que Santiago continuará creciendo a grandes pasos en los próximos años, impulsado por una visión compartida de desarrollo entre el sector privado y el sector público. Destacó que actualmente se vive una transformación estructural en esta ciudad: en infraestructura, en oferta turística y en dinamismo comercial, colocando a la Ciudad Corazón como un referente en toda la región del Caribe.

Como muestra del notable crecimiento de nuestra ciudad, Barletta anunció que el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton fue reconocido con el Premio al Desarrollo Hilton 2024, una distinción que celebra aquellos proyectos que elevan los estándares de calidad, diseño y experiencia dentro de la cadena internacional.

“Este reconocimiento no es solo un homenaje al hotel, sino también al espíritu vibrante y al carácter único de la ciudad que representa. En muchos sentidos, este logro también le pertenece a Santiago”, expresó.

Además, destacó que entre más de 400 nuevos hoteles Hilton en todo el mundo, el Hotel Santiago fue uno de los 9 seleccionados como los mejores hoteles nuevos en 2025, consolidando su lugar entre lo más destacado de la industria hotelera internacional.

En su intervención, José Miguel González destacó la convivencia como un factor clave para mantener el desarrollo y el crecimiento de Santiago. Al rememorar un intercambio con el ex presidente del Gobierno español, Felipe González, compartió un mensaje reflexivo con los presentes: “Esa convivencia entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil es lo que ha marcado la diferencia en esta ciudad. Es lo que los distingue y no lo deben perder. Manténganse unidos, porque siempre habrá diferencias, pero esa unidad, que todos admiramos de Santiago, es una ventaja estratégica que debe protegerse y fortalecerse.”

De su lado, Francesca Rainieri, presidenta de AMCHAMDR, expresó que Santiago vive un momento estelar en su desarrollo, con avances en infraestructura, una creciente oferta hotelera y gastronómica, y la ejecución de proyectos emblemáticos como el monorriel, el teleférico y Ágora Mall Santiago.

“Todo esto responde a una sinergia positiva que fortalece la competitividad de la región. Desde AMCHAMDR reafirmamos nuestro compromiso con el norte del país. Creemos en su potencial y estamos aquí para seguir impulsando su consolidación como polo estratégico de inversión y modelo de desarrollo sostenible”, afirmó la presidenta de AMCHAMDR.

En tanto, el presidente del Comité Provincial de AMCHAMDR en Santiago, Ricardo de la Rocha, destacó el papel protagónico que ha asumido la ciudad como motor de desarrollo y punto estratégico para la inversión nacional e internacional. En sus palabras, reafirmó el compromiso del sector privado con el crecimiento sostenible de la región: “Santiago no solo tiene historia. Tiene presente, y, sobre todo, tiene un gran futuro. Y nosotros, como sector privado, tenemos el deber y la convicción de seguir empujando ese camino.”

Este almuerzo fue posible gracias al respaldo de las marcas del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, Barrick Pueblo Viejo, Inicia, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro y Banco Santa Cruz.

Además, agradecemos a: Banco Popular, Banco BHD, Seguros Reservas, Parval, Interval, Mercado, La Bodega, Hotel Santiago y Scotiabank por su apoyo.