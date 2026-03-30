LG OLED EVO AI CELEBRA 13 AÑOS REDEFINIENDO LA EXPERIENCIA DEL ENTRETENIMIENTO EN CASA

República Dominicana, 30 de marzo de 2026 – LG Electronics celebra 13 años de su tecnología LG OLED evo, una innovación que desde su lanzamiento en 2013 ha transformado la forma de ver televisión y ha marcado un nuevo estándar en la industria del entretenimiento en el hogar. A lo largo de más de una década, la compañía ha impulsado avances que han redefinido la calidad de imagen, desde el primer televisor OLED de 55 pulgadas hasta diseños revolucionarios como pantallas enrollables, transparentes e inalámbricas.

La tecnología OLED (Organic Light-Emitting Diode) se caracteriza por su capacidad de autoiluminación píxel por píxel, lo que permite lograr negros perfectos, contrastes infinitos y colores perfectos sin necesidad de retroiluminación. Esta característica también permite diseños ultradelgados y flexibles, además de ángulos de visión amplios y una experiencia cinematográfica más inmersiva, elementos que han convertido a LG OLED en un referente dentro del segmento premium de televisores.

Durante estos 13 años, LG ha continuado expandiendo los límites de esta tecnología con hitos que incluyen el primer televisor OLED 8K, la primera TV enrollable del mundo y televisores OLED inalámbricos de gran formato. Esta evolución constante ha consolidado a LG como uno de los principales impulsores del ecosistema OLED a nivel global, con millones de unidades vendidas y una presencia creciente en hogares y espacios de entretenimiento. Este recorrido no solo refleja hitos tecnológicos, sino también un proceso continuo de perfeccionamiento que hoy se materializa en modelos como el LG OLED evo G5, donde la experiencia acumulada se traduce en mayor rendimiento, precisión visual y una experiencia más sofisticada en el uso cotidiano.

A lo largo de su evolución, LG OLED también ha sido ampliamente reconocida por la industria tecnológica y medios especializados. Desde su lanzamiento, los televisores LG OLED han recibido premios y distinciones en eventos globales como CES, incluyendo múltiples CES Innovation Awards y reconocimientos “Best of Innovation” en la categoría de pantallas. Estos galardones destacan la innovación, calidad de imagen y diseño avanzado de la tecnología OLED, consolidándose como una de las más premiadas dentro del segmento de televisores premium.

La nueva generación LG OLED AI 2025 continúa este legado con modelos como el LG OLED evo G5, que incorpora un procesador Alpha 11 AI Gen2, diseñado para mejorar el procesamiento de imagen y sonido mediante inteligencia artificial. Este chip optimiza automáticamente la calidad visual escena por escena, logrando mayor precisión de color, mejor escalado de contenido y una experiencia audiovisual más realista y envolvente. Además, integra soluciones avanzadas de personalización como AI Picture Wizard y AI Sound Wizard, que permiten adaptar la configuración de imagen y sonido según las preferencias de cada usuario. A esto se suma la función Voice ID, mediante la cual el Magic Control reconoce a la persona que le habla con solo escuchar su voz, facilitando recomendaciones y ajustes personalizados. Estas funciones forman parte de la experiencia AI TV de LG y están disponibles en diferentes categorías del portafolio, más allá de la tecnología OLED.

Además del avance en procesamiento, la nueva generación OLED integra mejoras en brillo, rendimiento para videojuegos y conectividad inteligente, ofreciendo compatibilidad con tecnologías avanzadas de imagen y sonido, así como funciones optimizadas para cine, deportes y gaming. A esto se suma la incorporación de tecnologías de cuidado visual como Eye Comfort, diseñadas para reducir la emisión de luz azul y el parpadeo, brindando una experiencia más cómoda para la vista durante sesiones prolongadas. Estas innovaciones refuerzan el compromiso de LG de seguir perfeccionando la experiencia de entretenimiento en el hogar con televisores cada vez más inteligentes, potentes y adaptados a las necesidades del usuario moderno.

Con 13 años de evolución constante, LG OLED AI continúa liderando el camino hacia el futuro del entretenimiento, combinando innovación, inteligencia artificial y diseño para ofrecer televisores que transforman la manera en que las personas disfrutan del contenido en casa

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de LG: https://www.lg.com/cac y siga las redes sociales de la marca: Instagram: LG Centroamérica y Caribe, Facebook: LG Centroamérica y Caribe, YouTube: LG Centroamérica y Caribe.

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