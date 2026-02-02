LG Electronics presenta la nueva pantalla Micro LED LG MAGNIT en ISE 2026

SEÚL, 31 de enero de 2026 — LG Electronics (LG) exhibirá su nueva pantalla Micro LED LG MAGNIT (modelo LMPB) en Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la mayor exhibición de pantallas comerciales de Europa, que se celebrará en Barcelona, España, del 3 al 6 de febrero. Con su nueva solución Micro LED LG MAGNIT de ultra alta definición, LG continúa reforzando su liderazgo global en pantallas comerciales al ofrecer un valor diferenciado adaptado a clientes B2B.

El nombre LG MAGNIT combina “magnificent” (magnífico) con “nit” — la unidad de luminancia — reflejando el brillo excepcional de la pantalla y su impresionante calidad de imagen. Presenta resolución ultra alta, configuraciones de pantalla escalables y mayor facilidad de instalación. Esto la convierte en una solución ideal para una variedad de entornos comerciales, desde grandes salones, auditorios y salas de conferencias hasta espacios retail premium, estudios profesionales de transmisión y salas de control.

Más allá de la excelencia visual, la nueva pantalla Micro LED LG MAGNIT está diseñada para ofrecer valor diferenciado y conveniencia en instalación, operación y mantenimiento. Un ejemplo destacado es la tecnología Line-to-Dot (LTD) recientemente incorporada. En las pantallas LED convencionales, los circuitos integrados controladores (driver ICs) operan las fuentes de luz por línea, lo que significa que un defecto en un solo píxel puede afectar una línea completa. La tecnología LTD de LG convierte posibles defectos de línea en defectos a nivel de punto, asegurando que cualquier problema de píxel quede aislado a un solo punto. Esto minimiza significativamente la interrupción visual y permite una experiencia de visualización más cómoda y uniforme.

La facilidad de instalación también se ha mejorado para complementar el diseño infinitamente escalable de LG MAGNIT, en el que los gabinetes LED — los bloques básicos de la señalización LED — se conectan de forma fluida como bloques. El nuevo modelo presenta un perfil más delgado que las versiones anteriores e incorpora tecnología que permite un ajuste de alineación fácil y preciso. Tradicionalmente, los instaladores ajustaban la alineación de los gabinetes desde la parte trasera y luego verificaban los resultados desde el frente. LG MAGNIT simplifica este proceso con una tecnología de alineación frontal patentada que permite realizar ajustes finos directamente desde el frente de la pantalla, reduciendo significativamente el tiempo de instalación en pantallas de gran escala.

LG MAGNIT también admite de forma única la instalación a larga distancia, permitiendo que los gabinetes LED y los controladores se instalen hasta a 10 kilómetros de distancia.¹ Al utilizar cables de fibra óptica en lugar de cables Ethernet cortos, la pantalla posibilita la operación y gestión centralizadas de múltiples pantallas comerciales desde una sola ubicación, como una sala de control remota.

Para mejorar aún más la calidad de imagen y la durabilidad, LG MAGNIT aplica un recubrimiento negro en la parte frontal de la pantalla, logrando negros más profundos en comparación con pantallas LED convencionales. Este recubrimiento ayuda a maximizar el contraste y a mejorar la precisión del color de los elementos LED para alcanzar una calidad de imagen premium. También proporciona una capa protectora contra la humedad, el polvo y los impactos externos, mejorando la durabilidad general.

“La nueva pantalla LG MAGNIT integra una variedad de capacidades diferenciadas diseñadas para ofrecer las experiencias de visualización inmersivas y la confiabilidad operativa que buscan nuestros clientes B2B”, afirmó Nicolas Min, director del Negocio de Information Display en LG Media Entertainment Solution Company. “Este producto demuestra claramente nuestro compromiso de liderar el mercado de pantallas comerciales estableciendo nuevos estándares a través de la innovación”.

Para obtener más información sobre cómo LG MAGNIT mejora el desempeño visual, simplifica la instalación y garantiza la confiabilidad operativa en diversos entornos comerciales, contacte a un experto de LG.

¹ La instalación a larga distancia de hasta 10 km entre el producto y el controlador es posible mediante el uso de cables de fibra óptica, que admiten mayores distancias de transmisión.

