LA RAE EXPLICA QUE ESTA PALABRA SE PRONUNCIA, PERO NO SE ESCRIBE

Para la Real Academia de la Lengua Española, existe una palabra en español que si se puede pronuncia pero no se puede escribir, sobre la misma hay ciertas controversias porque la misma se escribe de una manera tal como se pronuncia pero la REA descarto dicha pronunciación.

A continuación veremos en si cual es esa palabra.

Cuál es la única palabra en español que se puede pronunciar, pero no se puede escribir

La RAE explicó que no hay forma de escribir esta palabra que, sin embargo, sí se puede pronunciar.

30 de septiembre 2024, 20:31hs

Real Academia Española (RAE)

La Real Academia Española (RAE) reconoció que exista una palabra en español que se pueda pronunciar, pero no se pueda escribir. “Es una excepción insólita en el sistema ortográfico”, explicaron.

Se trata del imperativo de “salirle”. Cuando la forma verbal “sal” se junta con el pronombre enclítico o de dativo “le”. Lo que resulta es “salle”, que es pronunciado como “sal-le”. “Salir al paso” o “salir con excusas” son ejemplos de frases para este uso: “Salle al paso” o “salle con excusas”.

Para no confundir, se hizo costumbre incluir el guion pero finalmente la RAE decidió que el uso del guion no era válido y, lejos de ofrecer una alternativa para la escritura, sugirió usar alternativas a la palabra. Queda en claro que no hay forma de escribir esta palabra que, sin embargo, sí se puede pronunciar.

La sede central de la Real Academia Española (Foto: RAE).

La explicación de la RAE

“Nuestro sistema ortográfico no cuenta con recursos para representar la secuencia fónica consistente en la articulación de dos eles seguidas dentro de una palabra, lo que en español resulta, por otra parte, absolutamente excepcional; las grafías ‘salle al encuentro’ o ‘sal·le al encuentro’ no se consideran, pues, correctas”, declaró la RAE al respecto.

Una usuaria de X le preguntó por este tema a través de la red social. “Me acabo de dar cuenta de que no sé cómo escribir el imperativo de la segunda persona del verbo “salir”. Busco en internet y dicen que es la única palabra en español imposible de representar por escrito. ¿Es cierto?”, le consultó Maite.

Esta información sobre el uso correcto de dicha palabra fue publicada en el día de ayer en redes del internet.