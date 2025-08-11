La Plancha Marcelino Vega (MMV) Presenta su candidato para el Comité Ejecutivo Filial del Distrito Nacional 2025-2027: «Unidad y Trabajo por la Prensa»

Santo Domingo.- Con el firme propósito de fortalecer la unidad gremial y promover el desarrollo integral de los trabajadores de la prensa en el Distrito Nacional, la «Plancha Marcelino Vega (MMV)» se complace en presentar a Mario Antonio Lara Valdez como candidato a Secretario General de la filial del Distrito Nacional, que estará en funciones durante el período 2025-2027.

La Plancha MMV está conformada por un equipo de profesionales de la comunicación con amplia trayectoria, dedicación y un profundo compromiso con la defensa de los derechos laborales, la dignificación de la profesión y la representación efectiva de sus colegas. Liderada por como candidato, la propuesta busca revitalizar el gremio a través de la gestión transparente, la cercanía con los agremiados y la implementación de programas que responden a las necesidades actuales del sector.

«Nuestra visión para el Comité Ejecutivo del Distrito Nacional se centra en la unidad, la solidaridad y el trabajo arduo para enfrentar los desafíos que vive nuestro sector. Queremos ser una voz fuerte y unificada que defienda los intereses de cada periodista, camarógrafo, fotógrafo y profesional de la comunicación», expresó Mario Lara, candidato por la Plancha MMV. «Presentamos un equipo diverso y comprometido, listo para servir y para construir un futuro más próspero para todos, respaldados por un valioso equipo de asesores con gran experiencia».

La propuesta de la Plancha Marcelino Vega (MMV) son para el Comité Ejecutivo Filial del Distrito Nacional (2025-2027):

Secretaría General: Mario Antonio Lara Valdez

Secretaría de Organización: Janet Altagracia Báez

Tesorería: Yomary Inoa

Secretaría de Actas y Correspondencia: Maxkil Figueroa

Secretaría de Educación Vargavila Riverón

Secretaría de Reclamos y Conflictos: Dailin de la Cruz

Secretaría de Comunicaciones: Miguelina Cruz

Voz: Luis Manuel Raposo

Voz: Kaming Rosario

Asimismo, la plancha presenta su equipo para el Tribunal Disciplinario:

Presidente: Felipe Montilla

Secretaria: Ana Daysi Payano

Miembro: Cristian Solís

Comisario: Julio Benzant

La Plancha Marcelino Vega (MMV) del SNTP Distrito Nacional encabezada por Mario Antonio Lara Valdez se enorgullece de contar con el apoyo y el equipo de asesores, quienes aportarán su conocimiento y experiencia para el éxito de la gestión:

Aurelio Henríquez, Jose Beato, Cundo Camarena, Cesar De La Cruz, Domi García Saleta, Lillian Mateo, Vianelo Perdomo, Robert Arvelo, Corpus Montero, Fahd Jacobo, Siddy Roque, Yanibel Luna, Manuel Ureña, Ana Inoa, Francisco Marte, Brian Cordero, Omar Rivera y otros

La Plancha Marcelino Vega (MMV) invita a todos los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) del Distrito Nacional a conocer su propuesta ya participar activamente en las próximas elecciones nacionales del 15 de agosto de 2025. Creemos firmemente que con unidad, trabajo en equipo y el respaldo de asesores experimentados, podemos lograr grandes avances para el gremio.

¡Vota por la Plancha Marcelino Vega (MMV)! ¡Por una prensa unida, fuerte y con futuro!