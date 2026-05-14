Jesús Madé es el nuevo principal prospecto de MLB

SANTO DOMINGO (Licey.com)- Jesús Madé, integrante de la reserva de los Tigres del Licey, ha ascendido al puesto de prospecto número uno del béisbol de las Grandes Ligas según la más reciente actualización de la plataforma MLB Pipeline.

Firmado en enero del 2024 por los Cerveceros de Milwaukee por un bono de 950 mil dólares, Madé no ha defraudado las esperanzas colocadas en sus hombros por la organización perteneciente a la División Central de la Liga Nacional.

En el plato se resalta su swing compacto y fluido, además de una disciplina muy rara para su edad (19 años) lo que le permite conectar tanto a los lanzamientos rápidos como a los rompientes con extraordinaria facilidad. La escala de los escuchas lo califica con un 60/70 siendo un bateador ambidiestro natural.

Se proyecta con el potencial de alcanzar campañas de 25 a 30 vuelacercas en el más alto nivel. Es colocado en el rango de 60 gracias a un poder de extrabase hacia todas las bandas provocado por una meteórica velocidad de bate con una estatura de 6-1 y 221 libras.

Una vez que se establezca en el equipo grande, su rapidez e inteligencia en el corrido de bases lo pone en la conversación de un potencial 30-30 (30 jonrones y 30 bases robadas). En la temporada del 2025 se estafó 47 almohadillas en las ligas menores.

Aunque se desempeña principalmente como torpedero, se percibe que eventualmente se mueva a la antesala debido a su físico. Su sólido alcance y agilidad de pies le permiten hacer jugadas de circo, ya que sus herramientas actuales pertenecen a la élite.

Madé, un nativo de San Cristóbal, es definido como un «brazo de cañón» que completa dobles matanzas y retira corredores veloces en jugadas apretadas gracias a su capacidad de realizar lances precisos y potentes desde lo profundo del campocorto.

Uno de sus aspectos más resaltantes es su instinto de juego. Su toma de decisiones desde cuando ser agresivo en el corrido de las bases hasta saber cuando negociar una base por bolas demuestra que posee un «IQ» de béisbol superior a otros prospectos que solo podrían depender de sus herramientas físicas.

Es definido como un jugador generacional que combina las cinco herramientas del béisbol con una madurez mental que pocas veces se registra en un adolescente. Fuentes indican que Milwaukee podría estar pensando en ofrecerle una extensión de contrato antes de su debut en las Grandes Ligas que estaría produciéndose en cualquier momento de la presente campaña.

Este año, con el Biloxi de Doble A, compila tres jonrones, 26 anotadas, 20 empujadas y 15 bases robadas con un OPS de .740. De por vida en las menores presenta un porcentaje de bateo de .290 (768-223) con 15 cuadrangulares, 90 robos, 170 anotadas y 109 remolcadas con un OBP de .391 y un OPS de .834.

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