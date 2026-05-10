Feudri Franco derrota a mexicano Mauro Perales y prolongó su invicto en el boxeo profesional

SANTO DOMINGO. – En una noche vibrante y colmada de emociones de principio a fin, el clasificado mundial dominicano Feudri Franco demostró por qué es una de las principales promesas del pugilismo de la República Dominicana al imponerse por amplia decisión unánime sobre el experimentado mexicano Mauro Perales, en el combate estelar de la cartelera internacional celebrada la noche del sábado en el Coliseo de Boxeo Carlos «Teo» Cruz.

Franco, perteneciente a las filas de la promotora Shuan Boxing Promotion y actual número 15 en los rankings de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tuvo que emplearse a fondo ante la veteranía de Perales, quien venía con la seria advertencia de arrebatarle el invicto al nativo de San Cristóbal.

Sin embargo, la velocidad, la precisión y el excelso dominio del cuadrilátero por parte del quisqueyano inclinaron la balanza de manera indiscutible ante los jueces, quienes decretaron la victoria unánime para Franco, ampliando de este modo su récord profesional e invicto a 7-0, con seis nocauts.

Jonathan Cabrera se corona

El gran momento de la noche también lo protagonizó el prospecto dominicano Jonathan Cabrera, quien dio un golpe de autoridad sobre la mesa al proclamarse nuevo Campeón FedeLatin y asegurar la posición número 13 en las clasificaciones oficiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Cabrera superó de manera espectacular y por la vía rápida al experimentado Misael Vásquez, liquidando el pleito por la vía del nocaut (KO) en el mismo primer asalto.

Rafael Abreu conquista título Latino ante venezolano

Por su parte, el sensacional pegador dominicano Rafael Abreu se alzó con un prestigioso título Latino de la AMB al derrotar de forma categórica al venezolano Algerbis González.

En un choque pactado en las 154 libras que mantuvo al público al borde de sus asientos, Abreu logró descifrar el estilo del fuerte peleador sudamericano para terminar venciéndolo por nocaut técnico justo a los 3 minutos del tercer asalto, ratificando su estatus de retador de primer orden en el plano internacional.

Choque de invictos

El broche de oro de la cartelera lo colocó el choque de invictos en la división de las 147 libras (combate 18).

En una batalla campal pactada a 10 asaltos, Michael «La Fiera» Ramírez (de Nagua) mantuvo su foja inmaculada al vencer por la vía del nocaut en el noveno asalto a Kenny «Chocolate» de León.

Ambos púgiles se entregaron en un combate de constante intercambio de metralla, pero el empuje y la fortaleza de Ramírez terminaron por definir el encuentro antes del límite reglamentario.

En la rama femenina, se debe resaltar de manera muy especial el brillante triunfo de la boxeadora dominicana Miguelina Hernández. La nativa de Santo Domingo ofreció un recital de boxeo técnico para superar por decisión unánime a la aguerrida panameña Zuliana «Chiriquí» Mendoza en un emocionante pleito disputado en la categoría de las 122 libras.

La velada boxística fue organizada de manera conjunta por los promotores Bélgica Peña (Shuan Boxing) y Bobby Harrison (Biyu Promotions.

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