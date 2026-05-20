Ingenieros dominicanos en NYC respaldan la conformación urgente de la comisión creada por la Ley 16-26

NUEVA YORK.- Profesionales dominicanos del área de la ingeniería y la construcción, residentes en esta ciudad, expresaron su respaldo a los reclamos formulados por el ingeniero Miguel Liberato, portavoz del Comité Institucional Codiano (CIC), para que el Gobierno dominicano agilice la conformación de la Comisión de Validación, Depuración y Pago, creada mediante la recién promulgada Ley 16-26.

Los profesionales sostienen que la promulgación de dicha legislación constituye un paso importante en la búsqueda de una solución institucional y legal a las históricas deudas pendientes del Estado dominicano con decenas de contratistas que ejecutaron obras públicas, muchas de las cuales llevan años prestando servicio a la ciudadanía.

En un documento de prensa, aseguran que resulta indispensable que el Ministerio de Hacienda y Economía impulse, con carácter de urgencia, las gestiones necesarias para formalizar la designación de los demás integrantes de la comisión, a fin de iniciar cuanto antes el proceso de validación, depuración y programación de pago contemplados en la ley.

“Durante décadas, numerosos ingenieros y contratistas han esperado una respuesta del Estado por trabajos ejecutados, supervisados y recibidos oficialmente; por lo que la entrada en vigencia de la Ley 16-26 no debe quedar atrapada en retrasos administrativos”, expresan.

Los firmantes señalaron que siguen con atención, desde el exterior, el proceso iniciado en República Dominicana y reiteraron su solidaridad con los contratistas aglutinados en el Comité Institucional Codiano (CIC), muchos de los cuales llevan años enfrentando dificultades económicas y humanas derivadas de la prolongada demora en los pagos.

Exhortan a las autoridades dominicanas a actuar con sentido de responsabilidad, transparencia y sensibilidad humana, permitiendo que la comisión comience sus labores en el menor tiempo posible.

Precisan que la credibilidad institucional del país también depende de la capacidad del Estado para honrar compromisos derivados de obras públicas legítimamente construidas y utilizadas por la población dominicana.

Entre los ingenieros firmantes figuran Luis González, Alberto Guerra, Jacinto Santos, Manuel Aguilera, Franklin Rosario y las arquitectas María Ramos, Alejandra Montalvo y Renato Ventura, entre otros.

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