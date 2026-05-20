Dominicanos NYC aplauden juez federal haya prohibido ICE detener personas acudan a citas en edificios inmigración

NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad en proceso de legalizarse ante Inmigración manifestaron aplaudir la decisión del juez federal del Distrito Sur de NY, Kevin Castel, de prohibir a partir de este martes que agentes del ICE arresten personas que acudan a los edificios en Manhattan en busca de adquirir su residencia ante un juez.

Esto significa que no podrán detener a inmigrantes de manera rutinaria o automática, expresan lleno de alegría los quisqueyanos, que no quisieron identificarse por temor a inconveniente durante sus procesos.

La primavera pasada, agentes federales en NYC y en todo el país comenzaron a detener a inmigrantes en masa después de que salían de las audiencias en los tribunales de inmigración.

Aunque la medida aplica únicamente a las cortes de inmigración ubicadas en el 26 de Federal Plaza, el 290 de Broadway y en el 201 de Varick Street, así como a sus alrededores, el juez subrayó que los agentes federales aún pueden realizar arrestos fuera de estos recintos.

Sostiene el magistrado que sólo se permitirán detenciones cuando una persona represente una amenaza seria para la seguridad pública, exista riesgo de violencia o en una situación extraordinaria debidamente justificada por la ley.

El fallo surge tras una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, la Unión Americana de Libertades Civiles y Make the Road New York. Esta última organización, calificó la decisión como una importante victoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para conocer su reacción ante el fallo judicial y nos respondieron que “Es de sentido común poner bajo custodia a los extranjeros indocumentados una vez concluidos sus procedimientos de expulsión. Y que nada prohíbe detener a quien infringe la ley en el lugar donde se le encuentre».

En el estado de NY, se estima una población indocumentada de entre 1 y 1.2 millones de personas. La inmensa mayoría se concentra dentro de los cinco condados de NYC.

Desde la primavera de 2022, más de 220,000 solicitantes de asilo han llegado a la urbe buscando refugio a través del sistema de albergues de la ciudad. Históricamente, la población indocumentada ha estado compuesta principalmente por personas provenientes de RD, China, Jamaica, México y Ecuador.

Sin embargo, la ola reciente de llegadas también incluye a un número significativo de migrantes originarios de Venezuela y varios países de África.

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