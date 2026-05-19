Proyecto 300 con Leonel realiza una masiva actividad en El Bronx

NUEVA YORK.- El Proyecto 300 con Leonel, dirigido por Geraldo Rosario, realizó una masiva actividad el pasado domingo en El Bronx.

Se llevó a cabo una gran rifa con cuatro sorteos de artículos costosos, entre madres de los distintos condados pertenecientes al movimiento político y seguidoras del doctor Leonel Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP).

La actividad, a casa llena, se realizó a las 6:00 p.m. en el restaurant La Mesa del Rey, ubicado en el 1712 de la avenida University, casi con la esquina de la calle 176, en dicho condado.

El primer premio consistió en 1,600 dólares en efectivo para un pasaje aéreo ida y vuelta a la RD; la agraciada fue Gary Then, con el número 0342. El segundo premio fue un iPhone 17, y la ganadora fue Olga Negrón, con el número 0797. El tercer premio, una TV de 75 pulgadas, fue ganado por Wascarina Cabral, con el número 0515.

El cuarto premio, una laptop, fue para Amiris Pérez, con el número 1086, una valorada dirigente de la FP en Nueva Jersey, ex candidata a diputada por la circunscripción 1-USA.

Los números, depositados en una tómbola, fueron extraídos por niños, hijos de los presentes, en presencia de varios miembros del Proyecto 300.

Al finalizar el evento, Rosario, acompañado de varios integrantes del Proyecto, se trasladó a una plaza frente al establecimiento, con un enorme globo que decía “300 con Leonel, Nueva York”.

Por la transitada avenida University, decenas de vehículos tocaban sus bocinas en señal de apoyo, y otros lanzaban consignas a favor del regreso del doctor Fernández a la presidencia de la República en 2028.

Del partido FP asistieron varios miembros de la Dirección Central (DC), incluyendo al secretario general de la seccional, Odel Suero, quien destacó la organización y la transparencia del evento recaudatorio.

Por su parte, Rosario agradeció el respaldo de la comunidad y de los demás miembros del proyecto por sobrepasar las expectativas y vender prácticamente el doble de lo que en un principio se propusieron.

Eso se debe a dos cosas: a la entrega y pasión con las que los integrantes del “Proyecto 300 con Leonel” asumen las causas, y, en segundo lugar, a que los dominicanos en la Gran Manzana están cerrando filas ampliamente con Leonel, y en este caso, con nuestro “Proyecto”, que es el buque insignia de la FP en el exterior, finalizó diciendo.

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