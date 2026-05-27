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Dominicanos en ExteriorNacionales

INDEX, Ministerio de la Mujer y Cámara de Comercio de Madrid impulsan programa de formación para mujeres dominicanas en España

PRIMICIAS DIGITAL27 de mayo de 2026
1 2 minutos de lectura

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), el Ministerio de la Mujer y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, suscribieron un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer las capacidades de liderazgo, formación y desarrollo profesional de mujeres dominicanas residentes en España.

Este acuerdo tiene como propósito principal facilitar el acceso de mujeres dominicanas en el exterior a programas formativos de alto nivel, promoviendo su inserción en espacios de liderazgo, emprendimiento y desarrollo profesional, así como su participación activa en entornos empresariales y sociales.

El acto de firma se realizó en las instalaciones de la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, con la presencia de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes Gómez, y la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, embajadora Celinés Toribio. 

Como parte de esta alianza, las instituciones impulsarán el Programa Superior de Mujer y Liderazgo, una iniciativa formativa a casi 30 mujeres emprendedoras y que durante 4 meses de convocatoria, sometieron sus perfiles a ser evaluados por la cámara de comercio de Madrid y el INDEX. Este programa es de enfoque práctico con una visión empresarial, que busca fortalecer habilidades directivas, competencias profesionales y capacidades de liderazgo en mujeres con potencial de crecimiento en distintos ámbitos.

El programa combina formación técnica, desarrollo personal y espacios de networking, permitiendo a las participantes adquirir herramientas clave en áreas como liderazgo, gestión empresarial, comunicación, innovación y desarrollo de negocios. Asimismo, promueve la creación de redes profesionales que faciliten el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades en contextos internacionales.

En este marco, la Cámara de Comercio de Madrid, a través de su Escuela de Negocios, aporta su experiencia en el diseño e impartición de entrenamientos formativos de alto nivel, con una trayectoria consolidada en el desarrollo de capacidades directivas y empresariales. Su participación garantiza una formación alineada con estándares internacionales y con las exigencias del entorno empresarial europeo, fortaleciendo así el impacto del programa en las participantes.

En el marco del acuerdo, las instituciones trabajarán de manera conjunta para identificar, seleccionar y acompañar a 28 mujeres dominicanas beneficiarias de becas que les permitan acceder a esta oferta formativa. Esta iniciativa responde al interés común de promover la equidad de género, el fortalecimiento del capital humano y la inserción laboral de la diáspora dominicana en mercados internacionales.

A través de esta iniciativa, el INDEX y el Ministerio de la Mujer continúan impulsando acciones orientadas a fortalecer el desarrollo integral de las dominicanas en el exterior, reconociendo su rol clave en la construcción de redes, liderazgo y crecimiento económico tanto en sus países de residencia como en República Dominicana.

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