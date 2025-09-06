HUELGA MÉDICA DE LARGA DURACIÓN

Por Sebastián del Pilar Sánchez

El viernes 5 de junio de 1981 la Asociación Médica Dominicana (AMD) puso fin

a la huelga que mantuvo durante 66 días en reclamo de reequipamiento y

mejoría de las instalaciones físicas de los centros de salud del Estado y por el

aumento de salarios a sus miembros, para dedicarse a tiempo completo a la

vida hospitalaria.

La decisión fue el resultado de un pacto con las autoridades que se

comprometieron a dignificar los sueldos de los profesionales de la medicina de

menores ingresos, instalar boticas populares en los hospitales y un

representante del gremio en el consejo directivo del Instituto Dominicano de

Seguros Sociales (IDSS).

También el compromiso cotemplaba restaurar el monto original del presupuesto

del sector salud, respetar la regla de igualdad salarial establecida en la Ley

6098 del 13 de noviembre de 1962, pagar sin demora los sueldos retenidos a

médicos pasantes y residentes y crear nuevas plazas de trabajo para

otorgarlas mediante concurso a galenos desocupados.



El pacto quedó plasmado en un documento firmado por el otrora secretario de

Salud Pública, doctor José Rodríguez Soldevila, el director del IDSS, doctor

Frank Desueza Fleury y los principales directivos de la AMD encabezados por



su presidente, doctor Marcelino Vélez Santana.

Su cristalización vendría a ser la solución razonable para reanudar el servicio

médico en los hospitales y establecer en breve tiempo los mecanismos para

satisfacer las demandas requeridas por la dirigencia gremial.

Con este pacto, la imagen del presidente don Silvestre Antonio Guzmán no

experimentó menoscabo, porque los sueldos de los profesionales del área –

como los de todos los servidores públicos- estuvieron congelados por espacio

de dos décadas y fue su gobierno que dispuso por primera vez un aumento

salarial.

Eso ocurrió a los seis meses de su llegada al poder, mucho antes de los

cuantiosos daños que causó a la economía nacional el ciclón David y la

tormenta tropical Federico.

Además, el mandatario aumentó los montos de las asignaciones mensuales de

los centros de salud y acababa de hacer cuantiosas inversiones en la compra

de equipos y en la creación de más de 300 clínicas rurales con especialistas

calificados que tan sólo en 1980 brindaron alrededor de un millón 800 mil

consultas médicas en todo el país. Sin cuantificar el gasto realizado para la

incorporación de los empleados públicos al sistema del Seguro Social.

Esta dura jornada había debilitado la simpatía del comité ejecutivo de la AMD,

aunque después del tropiezo que significó desatender las emergencias en los

hospitales, logró recuperarse y acumular elogios por su resistencia para vencer

el cansancio y su disposición a retomar el diálogo para arribar a un

entendimiento provechoso con el gobierno, como sugerían los editoriales de los

medios informativos.

Ese comité estuvo dirigido por Vélez Santana en compañía de sus colegas

Eliseo Rondón Sánchez, Rafael González Peña, Luis A. García Santos,

Melchor Figuereo, Diego Frank Hurtado Brugal, Rafael Pichardo Pantaleón,

Francia Garrido, Manuel Rodríguez Grullón y Pablo Barinas.

Antecedentes y gestión mediadora

La AMD fue creada el 18 de agosto de 1891 con el objetivo de impulsar los

avances de la medicina y defender los derechos de sus miembros, incluido el

de la protesta para exigir reivindicaciones como en 1970 y 1975, cuando

efectuó sus primeras huelgas, de muy breve duración, conducidas entonces

por el propio Rodríguez Soldevila y el cardiólogo Francisco José Canó

González.

La agrupación gremial dirigida por Vélez Santana anunció el 11 de marzo de

1981 la interrupción por 24 horas de las actividades hospitalarias y luego

extendió de manera indefinida su resolución, debido al rechazo de las

autoridades a satisfacer su reclamo de incremento salarial.

La posición oficialista fue explicada por el relacionista público de la Presidencia,

Federico Henríquez Gratereaux, que se esforzó en destacar el interés del

gobierno en cumplir siete de los ocho puntos planteados y en convencer a la

opinión pública de que era improcedente un aumento de sueldos en medio

de la complicada situación fiscal que vivía el país.

El portavoz presidencial calificó el paro de “apresurado” porque sus promotores

no sopesaron el hecho de que una medida de esa naturaleza implicaba

modificar la ley de Gastos Públicos, lo que sólo sería posible hacer al año

siguiente cuando se conociera el proyecto de presupuesto de la nación en el

Congreso Nacional.



El impasse AMD-Gobierno provocó la formación inmediata de una comisión de

médicos integrada por Canó González, Rafael Camasta, José Ramón Báez

Acosta y Manuel Aquiles Cedeño que gestionó una entrevista con el presidente

Guzmán para exponerle la conveniencia de que dialogara al respecto con el

doctor Vélez Santana, previa suspensión parcial de la acción huelguística.

El diálogo con la AMD se llevó a cabo en el Palacio Nacional el 26 de marzo de

1981 por espacio de una hora y 25 minutos, pero no aportó la solución deseada

por sus dirigentes pese a las seguridades ofrecidas por el primer mandatario

para satisfacer en forma escalonada sus aspiraciones salariales y mejorar

enseguida los servicios de emergencia en los hospitales.

A causa de ese obstáculo, el 3 de abril se efectuó una asamblea general de

médicos que determinó reanudar la huelga y extenderla hasta los subcentros

de salud y clínicas rurales; una peligrosa decisión que llenó de preocupación a

la ciudadanía y por la cual el presidente de la Cámara de Diputados, licenciado

Hatuey De Camps, favoreció la creación de una comisión que mediara entre las

partes para lograr una solución satisfactoria a sus diferencias.

El legislador y dirigente perredeísta sugirió más tarde -el 11 de abril- al

arzobispo-obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Hugo Eduardo Polanco

Brito, como cabeza de la mediación y como probables miembros al rector de la

Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado y al

director del periódico Listín Diario, don Rafael Herrera Cabral.

La formación de esa comisión fue respaldada el 25 de abril por el cardenal

Octavio Antonio Beras Rojas, arzobispo de Santo Domingo, que anunció en

San Cristóbal -durante la reinauguración de la iglesia "Sagrado Corazón de

Jesús”- que estaba en disposición de intervenir en la búsqueda de una salida

rápida a la situación si los involucrados en el conflicto solicitaban su

intervención.

Igualmente intervino el secretario general y líder del partido oficial, doctor José

Francisco Peña Gómez, mediante el intercambio de impresiones con el doctor

Vélez Santana, y se mantuvo un contacto permanente con altos funcionarios

del gobierno en busca de un posible acuerdo.

Agudización de la huelga y solución

Sin embargo, la crisis se agravó a finales de abril y principios de mayo a raíz de

la resolución tomada por el comité ejecutivo de la AMD de paralizar los

servicios de emergencia y de partos en los centros de salud estatales,

exceptuando los de la ciudad de Santiago donde surgió una grave disidencia a

lo interno del gremio, especialmente en el hospital regional doctor José María

Cabral y Báez.

Allí, más de cincuenta médicos desoyeron las directrices de la agrupación

médica y ofrecieron de manera voluntaria atenciones a los enfermos, pese a

ser calificados como rompehuelgas y amenazados con ser juzgados en un

tribunal disciplinario por supuesta violación al artículo 58 de los estatutos de la

AMD, exponiéndose a perder sus derechos como miembros de esa entidad.

Estos se defendieron diciendo -en un documento público divulgado el 5 de

mayo- que el más sagrado de sus compromisos sociales era “Salvar vidas” y

que su decisión no contrariaba las más elementales exigencias de los

principios éticos y humanitarios que regían la carrera de la medicina.

La disensión también se expresó en el área sindical con la dura crítica emitida

a principios del mes de junio de 1981 por la Unión General de Trabajadores

Dominicanos (UGTD), la Confederación Nacional de Trabajadores

Dominicanos (CNTD) y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte

y sus Afines, en repudio al abandono de los servicios de emergencia y de los

pacientes internados en los hospitales públicos, por ser una decisión “injusta,

antipopular y antihumana” que respondía a consignas políticas.

Esos reproches fueron refutados por el presidente del gremio, doctor Vélez

Santana, diciendo “que algunos sectores piensan que la lucha que hemos

venido librando tiene propósitos secundarios, y ello es algo que no se

corresponde con la verdad, pues los dirigentes de la AMD somos

auténticamente gremialistas” y “estamos interesados en llegar a un acuerdo

satisfactorio con las autoridades para “de ese modo reiniciar las actividades

médicas en los centros hospitalarios”.

El galeno manifestó que estaban “sinceramente interesados en encontrar la

forma en que los servicios médicos sean reiniciados en los centros de salud del

Estado” y deseaban la intervención del Congreso Nacional en busca de una

solución alternativa que podía ser la transferencia de fondos para satisfacer sus

demandas, o la aprobación de un anteproyecto de ley que gravaría la venta de

cigarrillos, considerando su alto consumo pese a su probado efecto dañino a la

salud humana.

Esa posibilidad fue cerrada por el presidente Guzmán que amenazó con el

veto, pero dio lugar a la reanudación de la actividad mediadora de diversas

personalidades de la vida nacional que se esforzaron en plantear una solución

a partir del mejoramiento de las retribuciones de los médicos de hospitales

públicos situados en el nivel inferior de salarios.

En esa tarea se destacaron el presidente del Consejo Nacional de Hombres de

Empresa (CNHE), Luis Augusto Ginebra Hernández (Payo); el presidente de la

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Marino Ginebra; el

obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Príamo

Tejeda y el doctor Abel González Massenet, propietario de la clínica de su

mismo nombre.

La mediación hizo posible que la AMD y el gobierno arribaran a un

entendimiento factible y justo, que implicó la suscripción de un compromiso

formal para aumentar en enero de 1982 los sueldos de los médicos. El anuncio

fue hecho el viernes 5 de junio de 1981, en horas de la noche, y al día

siguiente, desde muy temprano, se restablecieron los servicios y el flujo de

pacientes en los hospitales.