Haití recibió cifra récord de deportados desde República Dominicana

Puerto Príncipe, 10 nov (Prensa Latina) Haití recibió más de 310 mil ciudadanos deportados desde República Dominicana en 10 meses del año en curso, una cifra que considerada aquí un récord, informaron hoy medios locales.

Esta política que adelanta Santo Domingo comenzó el 3 de octubre de 2024 y tiene como objetivo expulsar hasta 10 mil migrantes por semana.

Las autoridades dominicanas revelaron que repatriaron a 310 mil 499 ciudadanos haitianos en situación de migración irregular.

Los deportados -según el diario Haití Libre- fueron capturados en cinco mil 123 operaciones de control entre enero y octubre de 2025.

Esta tasa representa un aumento del 72 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior que fue de 180 mil 417.

