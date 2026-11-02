Pedernales recibe hoy dos cruceros y afianza su proyección como destino turístico del Caribe

Pedernales, República Dominicana. 2 de noviembre de 2026. La terminal turística de Cabo Rojo recibió este lunes dos importantes cruceros internacionales, lo que representa un movimiento de aproximadamente 5,771 pasajeros y 2,264 tripulantes, fortaleciendo la actividad turística y comercial de esta sureña provincia de República Dominicana.

Se trata de los cruceros el Independence of the Seas, de Royal Caribbean International, y el Nieuw Amsterdam, de Holland America Line.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó el impacto económico que tiene la llegada de esos dos cruceros zona y dijo que esas dos tocadas reafirman el posicionamiento de Pedernales como uno de los destinos emergentes de la industria de cruceros en el Caribe.

«La visita de esos cruceristas tiene un derrame económico directo en la población y esa es nuestra visión: que el desarrollo del turismo vaya de la mano con el desarrollo de las comunidades», dijo el ministro Collado.

La llegada de cruceristas

A nivel nacional, República Dominicana recibió este lunes un total de cinco cruceros, con aproximadamente 15,503 pasajeros y 6,421 tripulantes, distribuidos en sus diferentes puertos turísticos, reflejando el dinamismo de la actividad de cruceros y la capacidad del país para recibir embarcaciones de distintas líneas y segmentos del mercado internacional.

Asimismo, para este mes de noviembre se proyecta la llegada de aproximadamente 105 embarcaciones a los distintos puertos del país, con una programación que incluye reconocidas líneas internacionales como Royal Caribbean International, Carnival Cruise Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises, Princess Cruises, Holland America Line, Costa Cruises y AIDA Cruises, entre otras.

Esta diversidad de navieras y embarcaciones evidencia el atractivo de la República Dominicana para distintos segmentos de la industria, desde grandes cruceros con capacidad para miles de pasajeros hasta embarcaciones dirigidas a mercados especializados, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos de cruceros más importantes del Caribe.

En el caso de Cabo Rojo, la llegada simultánea de estas dos embarcaciones evidencia su creciente incorporación a los itinerarios de importantes líneas de cruceros internacionales y el potencial de la región sur para diversificar la oferta turística de la República Dominicana.

Un impulso para la economía local.

La llegada de cruceristas constituye una importante oportunidad para dinamizar la economía de Pedernales, particularmente en sectores como el transporte turístico, las excursiones, la gastronomía, la artesanía y el comercio local.

Cada nueva escala amplía las oportunidades para pequeños empresarios, emprendedores, guías turísticos y prestadores de servicios, contribuyendo a que los beneficios del desarrollo turístico lleguen progresivamente a más familias de la región.

Asimismo, estas operaciones permiten promover los atractivos naturales, culturales y paisajísticos del suroeste dominicano, fortaleciendo las condiciones para consolidar a Pedernales como un destino competitivo, sostenible y con identidad propia.

Desde su inauguración en enero de 2024, la terminal de cruceros de Cabo Rojo ha experimentado una evolución significativa, pasando de sus primeras escalas a una creciente incorporación en los itinerarios de las principales navieras internacionales.

Este crecimiento refleja el avance de la infraestructura turística, la confianza de la industria de cruceros y los esfuerzos conjuntos del sector público y privado para impulsar el desarrollo de Pedernales.

La expansión de las operaciones portuarias constituye, además, un importante estímulo para el fortalecimiento de la cadena de valor turística y la creación de nuevas oportunidades de inversión y empleo en la región Enriquillo.

Pedernales, protagonista de la transformación turística del Sur.

El desarrollo de Cabo Rojo forma parte de la estrategia nacional de diversificación territorial del turismo, impulsada por el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Turismo, bajo la dirección del ministro David Collado.

La consolidación de Pedernales como destino turístico representa una oportunidad para promover el crecimiento económico, generar empleos y fortalecer los encadenamientos productivos, procurando que el desarrollo de esta actividad se traduzca en beneficios concretos para las comunidades.

La llegada simultánea de estas dos embarcaciones constituye una nueva muestra del potencial de Cabo Rojo y un paso más hacia el objetivo de convertir a Pedernales en un referente del turismo sostenible del Caribe.

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