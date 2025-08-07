Gobierno sostiene diálogo con mipymes para impulsar el tejido productivo nacional

Santo Domingo. – Los ministros de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, y de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, sostuvieron un encuentro con representantes del sector Mipymes a nivel nacional, como parte del compromiso del Gobierno con el diálogo permanente y el fortalecimiento del aparato productivo del país.

Con esta reunión, ambos funcionarios buscan seguir promoviendo un entorno favorable para el crecimiento y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas, reconociendo su papel fundamental en la dinamización de la economía nacional y en la generación de empleos.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del MICM, los ministros escucharon propuestas y preocupaciones del sector sobre temas clave para su desarrollo, reiterando la voluntad del Gobierno de seguir articulando esfuerzos que faciliten el acceso a financiamiento, mejoren las condiciones para operar y fortalezcan la capacidad productiva de las Mipymes, que representan el 89.5 % del tejido productivo nacional.

El ministro Magín Díaz destacó que el desarrollo de las Mipymes es una prioridad para la política económica del Gobierno, y aseguró que desde el Ministerio de Hacienda y Economía se trabajará estrechamente con el MICM para alinear acciones, recursos e iniciativas que impulsen la sostenibilidad y el crecimiento de este sector.

“Estoy convencido de que podemos desarrollar iniciativas concretas de política pública que fortalezcan y complementen los esfuerzos que ustedes ya vienen realizando. Desde hoy, reitero mi disposición de colaboración y dejo formalmente abierto este canal de trabajo conjunto”, expresó el ministro Díaz.

De su lado, el ministro Ito Bisonó aseguró que este tipo de espacios reafirman la visión del gobierno de trabajar mano a mano con los sectores productivos nacionales. “Las mipymes son el corazón de la economía dominicana. Desde el Gobierno estamos comprometidos con fomentarlas y garantizar que cuenten con el apoyo necesario para superar retos, crecer y generar empleo en todo el país”, expresó.

Ambos funcionarios se comprometieron a mantener un canal de comunicación directo y permanente con los actores de este sector y con otros componentes clave del aparato productivo nacional, como parte de una estrategia integral de desarrollo económico con visión territorial e inclusiva.

Los representantes de las Mipymes valoraron la apertura y el acercamiento mostrado por el Gobierno y aprovecharon el encuentro para manifestar sus principales necesidades y desafíos, reafirmando su disposición de seguir colaborando en la construcción de soluciones conjuntas.

En el encuentro participaron, además, los viceministros de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez Fermín; de Fomento a las Mipymes, Jorge Guillermo Morales Paulino; y de Desarrollo Industrial, Gianna Franjul, así como el director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara.

Por parte del sector Mipymes, estuvieron presentes representantes de 22 entidades, entre ellas: la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD), y el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD), entre otras.