Gobierno incorpora por primera vez almacenamiento de energía en licitación de renovables

Santo Domingo, R.D. – En un paso decisivo hacia la modernización del sistema eléctrico dominicano, el Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED) realizó este martes el acto de presentación de credenciales de la Licitación Pública para nueva generación renovable de hasta 600 MW, que por primera vez incluye infraestructura de almacenamiento de energía o baterías como parte esencial de los proyectos.

El presidente del CUED, Celso Marranzini, destacó que la incorporación de esta tecnología permitirá convertir las fuentes renovables en energía de base, fortaleciendo la estabilidad del sistema eléctrico y la confiabilidad del suministro nacional. “Estoy viendo una gran concurrencia que definitivamente va a mejorar la situación de las distribuidoras, y más aún con baterías”, señaló Marranzini.

El almacenamiento de energía mediante baterías representa una de las tendencias más transformadoras del sector eléctrico mundial. Permite gestionar la intermitencia de la generación solar y eólica, garantizando que la energía producida en los picos de generación esté disponible cuando la demanda aumenta o las condiciones climáticas reducen la producción.



Su incorporación no solo mejora la estabilidad del sistema y reduce la dependencia de combustibles fósiles, sino que también convierte a las renovables en una fuente continua y gestionable de energía, lo que se traduce en mayor seguridad energética y eficiencia operativa para los sistemas eléctricos nacionales.

Países líderes en transición energética como España, Chile y Estados Unidos ya integran este tipo de soluciones en sus licitaciones, consolidando un nuevo estándar para la generación limpia y de base.

La licitación busca la contratación de nueva generación eólica y solar fotovoltaica con sistemas de almacenamiento, en capacidades que van desde 20 hasta 300 megavatios, para una capacidad total de 600 MW. Esta innovación marca un hito en los procesos de contratación energética del país, alineándose con las metas de transición y sostenibilidad impulsadas por el Gobierno dominicano.

El período de suministro será de quince años, iniciando dentro de los 24 meses posteriores a la firma de los contratos, distribuyéndose la energía entre Edenorte (30%), Edesur (35%) y EDEESTE (35%).

Durante el acto, realizado en el Hotel Crowne Plaza, participaron también el viceministro de Energía y Minas, Alfonso Rodríguez, en representación del ministro Joel Santos; el presidente del Comité de Licitación, Héctor Giuliani; y los gerentes generales de las tres distribuidoras.

Con la alta participación de 32 empresas interesadas, el evento reflejó la confianza del sector energético en la estabilidad regulatoria y el potencial del país para el desarrollo de energía limpia y continua.